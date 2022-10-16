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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سنيوريتا المأكولات.. إيمان مهندسة وأول شيف في الإسكندرية تروي قصة كفاحها

الشيف إيمان
الشيف إيمان

 

أمام فرن صغير خلف مجمع الكليات بمحافظة الإسكندرية، تقف فتاة عشرينيه تطهو الطعام اللذيذ أمام الفرن، لتحقق حلمًا روادها منذ زمن بعيد، رغم تخصصها العلمي في هندسة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات.

أول فتاة تعمل شيف في الإسكندرية 

إيمان، 25 عامًا، فتاة سكندرية، راودها حلم تمارس به هوايتها المفضلة في صنع المأكولات، ولكنها لم تتجه إلى مطعم أو فندق للعمل، بل كسرت القواعد وفكرت في افتتاح مكان ولو بسيط تديره بنفسها لتصبح أول "شيف" أنثى في الإسكندرية.

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وفي تصريحات لصدى البلد، قالت إيمان منتصر، إنها افتتحت مشروع يسمى "سنيوريتا"، تصنع كبدة وكفتة بيتزا وحلويات وفطائر، وسط ديكور مصري جذاب ومختلف من جميع العصور.

التخصص هندسة برمجيات والوظيفة "شيف"

وأضافت إيمان أنها تخرجت من معهد الحاسب الآلي قسم هندسة برمجيات في الإسكندرية، ودرست العديد من الدبلومات في اللغة الإنجليزية، وكان الطبخ هواية منذ الصغر، وتعلمت الطبخ من قنوات الأكل،  فوجدت نفسها تحب المجال، مشيرة إلى أنها عملت في السابق في عدد من المطاعم وتعلمت منها الوصفات الجديدة وطريقة التحضير مع إضافة لمساتي الخاصة في بعض الأوقات. 
وأشارت إلى أنها تشتري الخامات والمعدات وتقوم بعمل بعض الأكلات البيتي اللذيذ وحققت شهرة كبيرة بين طلبة الجامعة والأساتذة بالمنطقة.

مطعم "سنيوريتا"

وحول سبب تسمية المكان "سنيوريتا" قالت إيمان قررت أن أسمي المكان"سنيوريتا" كأسم إيطالي لأنني أحب البيتزا الإيطالية كثيرًا، كما أنني أحب إستخدام المنتجات الطبيعية لأنها تفرق في الطعم. 
وطالبت الفتيات بالتحلي بالشجاعة بالسعي وراء حلمهم، وافتتاح مشروعهم الخاص، لأن هذا سيشكل فارقًا في حياتهم، وألا يلتفتن إلى الانتقاد من أي شخص، مشيرة إلى أنها وجدت دعم كبير من كل الناس وقاموا بتشجيعي، برغم من وجود بعض التعليقات السلبية إلا أنها لم تلتفت إليها أبدآ، فضلاً عن تشجيع والديها فلم يقفوا في طريق تحقيق أحلامها ولم يقوموا بإحباطها أبدًا.

وأشارت إلى أنها فوجئت الفترة الماضية بانتشار صوري على السوشيال ميديا، ووجدت تفاعل كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على فكرتي كأول شيف بنت في مدينة الإسكندرية تفتح مطعم، وكنت سعيدة جدًا بتعليقاتهم الإيجابية المشجعة لي. 

الاسكندرية محافظة الاسكندرية تكنولوجيا المعلومات البرمجيات الحاسب الالي المطاعم قصة كفاح

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