أحرق أجزاء من جسدها.. حلاق يتخلص من زوجته بعصا خشبية والمؤبد مصيره

عندما تنعدم الرحمة والمودة من القلوب، وتحل القسوة مكانها، يتحول الإنسان إلى وحش مفترس، ويتبدد الخوف إلى غضب وقهر، وتتحول الحياة الزوجية إلى طريق مسدود، لتدفع الزوجة حياتها مقابل الخسة والندالة والخيانة على يد زوجها وشريك حياتها، ليسلب روحها دون شفقة أو رحمة، لينتهي بها المطاف جثة هامدة، تاركة خلفها بنت لم تعرف للحياة معنى.

حلاق يتخلص من زوجته بعد حرق أجزاء من جسدها

جريمة مأساوية شهدتها محافظة الإسكندرية، على يد حلاق تخلص فيها من زوجته، وشريكة حياته، بعد قيامه بالاعتداء عليها، وضربها بالرأس والوجه والصدر وعموم جسدها باستخدام عصا خشبية، وقام بحرق أجزاء من جسدها.

هروب الزوج قبل انكشاف جريمته

وبعدما انهى فعلته الخسيسة، ادعى أن زوجته مريضة، وتحتاج فقط لنقلها للمستشفى طالباً من الجيران مساعدته في نقلها إلى المستشفى، وأثناء الذهاب إلى المستشفى، خاف لتنكشف جريمته ففر هارباً قبل الوصول إى المستشفى، لتلفظ الزوجة أنفاسها الأخيرة.

بدأت أحداث الجريمة، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد ببلاغ بوفاة المجنى عليها بدائرة القسم.

خلافات زوجية وراء الواقعة

وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة، بأنه على إثر خلافات سابقة بين المتهم "ا.ال.ت" حلاق وبين زوجته المجنى عليها "س.ر.س" عقد المتهم العزم على أن يوسعها ضربا.

المتهم ضرب زوجته وحرقها

وقام باصطحاب نجلته " م .ا ال" سن 5 سنوات إلى أحد الجيران وتركها لديهم، وعاد للتعدى على زوجته وضربها بالرأس والوجه والصدر وعموم جسدها باستخدام عصا خشبية، وقام بحرق أجزاء من جسدها حتى أودت بحياتها، وقام بطلب سائق وأحد الجيران، مدعيا أن زوجته مريضة وتحتاج إلى نقلها إلى المستشفى، وحال سيرهم فى الطريق العام تركهما وفر هاربا .

وعقب تقنين الإجراءات، تم إلقاء القبض على المتهم وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهم على النيابة العامة، قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التى أصدرت حكمها علي المتهم .

السجن المؤبد مصير الزوج

لتصدر محكمة جنايات الإسكندرية ، برئاسة المستشار محمد السيد محجوب رئيس المحكمة على المتهم "أ.ال.ت" حلاق بالسجن المؤبد ، لاتهامه بقتل زوجته المجنى عليها "س.ر.س".