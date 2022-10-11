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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سقوط أمطار خفيفة في عدة مناطق بالإسكندرية .. صور

أمطار خفيفية تضرب
أمطار خفيفية تضرب الإسكندرية

 

شهدت محافظة الإسكندرية، صباح اليوم الثلاثاء، سقوط أمطار خفيفة على بعض الأنحاء، وسط انخفاذ ملحوظ في درجات الحرارة، خاصة في مناطق شرقي ووسط المحافظة.

وعقب سقوط الأمطار بدقائق، بدأت أشعة الشمس في السطوع، وتحول الجو المعتم إلى شمس ساطعة، واختفت الأمطار التي سقطت من الشوارع.

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وكانت توقعات هيئة الأرصاد الجوية أعلنت سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية (السلوم، مطروح، العلمين)، وقد تمتد إلى الإسكندرية على فترات متقطعة.

وقد كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء والمختصين بضرورة الإهتمام بأعمال الصيانة الشاملة لخطوط الصرف وشنايش الأمطار؛ للتأكد من صلاحيتها وقدرتها علي استيعاب مياه الأمطار، وكذلك رفع درجة الاستعداد لاستقبال الأمطار.

الأرصاد الجوية محافظة الاسكندرية هيئة الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد درجات الحرارة سقوط الأمطار اشعة الشمس محافظ الاسكندرية اللواء محمد الشريف

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