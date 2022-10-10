حرض مراتي على الطلاق واتجوزها عرفي... نهاية مأساوية لطالب في الإسكندرية

لقى طالب مصرعه طعنًا بسكين وضربًا بحجر على رأسه، بعدما تعدى عليه موظف وقتله بمنطقة الهانوفيل غربي محافظة الاسكندرية، وذلك انتقامًا منه لزواجه عرفيًا من طليقته.



وبدأت الواقعة عندما استدرجه الموظف إلى محل الواقعة، وتعدي عليه بسلاح أبيض سكين وضربه بحجر، ولقى مصرعه في حالة.

وتلقى اللواء خالد البروي، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الدخيلة، يفيد ورود بلاغ بالعثور على جثة شاب بها جروح بالرأس وطعنات بشاطئ الهانوفيل غرب المدنية.

انتقل مأمور وضباط القسم رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص وجود جثة المدعو "معتز.م.ع.أ"، 25 عاما، طالب بمعهد خاص، مقيم الهانوفيل، غارقًا في الدماء.

وبمناظرة الجثة، تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، ولا يوجد ثمة مسروقات، وإصابته بجروح في الرأس وطعنات بآلة حادة، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتوصلت تحريات ضباط إدارة البحث الجنائي إلى أن مرتكب الواقعة المدعو «ي.م.م.ح» 36 عامًا، موظف، وجرى القبض عليه، واعترف بارتكابه الواقعة بدافع الانتقام.

وبحسب اعترافات المتهم في التحقيقات أنه استدرج المجني عليه إلى الشاطئ المميز على البحر بمنطقة الهانوفيل وغافله وطعنه بسكين وضربه بحجر على رأسه، ما أدى إلى وفاته على الفور.

وأرجع سبب قتله نتيجة أن المجني عليه حرض زوجته على الطلاق منه، مشيرًا إلى أنها بعد طلاقه زوجته تزوجها المجني عليه عرفيًا، ما دفعه للانتقام منه وقتله.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.