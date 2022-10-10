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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طعن مراته وحماته ونزل بلغ الجيران.. تفاصيل جريمة مأساوية تهز الإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت منطقة المعمورة البلد، حادثًا مأسويًا، بعدما أقدم زوج على طعن زوجته وحماته طعنات قاتلة، إثر خلافات بينهما بسبب طلب خلافات زوجية بينهما.

بداية الواقعة

وبدأت الواقعة، عندما تلقى الللواء خالد البروي بلاغًا من قسم شرطة المنتزة ثان، يفيد بوجود سيدتين غارقتين في دمائهما داخل مسكنهما الكائن بمنطقة المعمورة، شرقي الإسكندرية.

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وعلى الفور انتقل رجال مباحث القسم إلى موقع البلاغ، رفقة سيارات الإسعاف، وتم نقل السيدتين إلى مستشفى أبوقير العام في حالة حرجة.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.

طلب الطلاق والغيرة السبب

وقالت شيماء فاروق، شاهد عيان في تصريحات لموقع صدى البلد، إن هناك خلافات بين المتهم وزوجته منذ حوالي عام ونصف، وطلبت الطلاق بسبب غيرته الزائدة وشكه بشكل مبالغ فيه.

وأضافت فاروق، أن المتهم يوم الحادث ذهب إلى منزل المجني عليهما وبدأت مشادة بينهما انتهت إلى طعنهما طعنات قاتلة، محجوزان على إثرها بالعناية المركزة بمستشفى أبوقير حتى الآن.

وأشارت إلى أن المتهم عقب نزوله أخبر الجيران بالشارع أنه تخلص منهما وقتلهما فهرع الجيران ليشاهدها المجني عليهما غارقين في دمائهما.

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