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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أوقاف الإسكندرية: جولات مستمرة لضبط العمل بالإدارات الفرعية

جولة ميدانية لأوقاف
جولة ميدانية لأوقاف الإسكندرية

أجرى الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف في الإسكندرية جولة مرورية على إدارتي العامرية أول والعامرية ثان لمتابعة سير العمل بمساجد الإدارتين وتقديم الدعم اللازم للعاملين بهما.

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وأكد الشيخ سلامة عبدالرازق أن هذه الجولات مستمرة ولن تنقطع، مبينا أن الغاية منها ضبط العمل بالادارات الفرعية والمساجد التابعة لها ولِلتأكُدِ من أن الجميع يؤدي عمله المكلف به على أكمل وجه دون تقصير او إهمال.

ووجه عبدالرازق للجميع رسالة مفادها أن المتابعة المفاجأه والعمل الميداني مستمر حتى في الإجازات الرسمية وهذه ما تتطلبه المرحلة.

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