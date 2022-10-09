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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أوقاف الإسكندرية: الاحتفاء برسولنا الكريم عبر اتباع سنته وهديه

احتفالية مولد النبي
احتفالية مولد النبي بالإسكندرية

أكد وكيل وزارة الأوقاف في الإسكندرية سلامة عبدالرازق أن الاحتفال والاحتفاء الحقيقي بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون بتباع هديه وسنته وتعريف الناس بأخلاقه وفضائله وكثرة الصلاة عليه وإظهار حبه واحياء سنته.

جاء ذلك خلال احتفالية مديرية أوقاف الإسكندرية بمسجد سيدي أبي العباس المرسي احتفالاً واحتفاءً بميلاد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والشيخ هاشم سعد الفقي مدير عام الدعوة بأوقاف الإسكندرية وعدد كبير من القيادات الدعوية والشعبية والتنفيذية واعضاء مجلسي النواب والشيوخ  بالمحافظة. 

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وخلال الاحتفالية، أوضح الشيخ سلامة عبدالرازق أن النبي صلى الله عليه وسلم هو رحمة الله للعالمين هدى الله به من الضلالة وعلم به من الجهالة و بصر به من العمى ففتح به اعينا عمي واذانا صم وقلوبنا غلف فهو نور الله رب العالمين الذي أشرق على الوجود فمح ظلمت الشرك والجهل كما قال تعالى " قد جائكم من الله نور وكتاب مبين"

وأشاد الحضور بهذه الاحتفالية اشادة كبيرة لما رأوه من جودة التنظيم وحفاوة الاستقبال وحسن الأداء  وحرص كثير من الحضور على التقاط الصور التذكارية بعد انتهاء الحفل. 

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