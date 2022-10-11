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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط سيارة محملة بـ54 أسطوانة بوتاجاز قبل بيعها بالسوق السوداء في الإسكندرية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية حملة مكبرة بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على السلع المدعمة خاصة اسطوانات البوتاجاز.

وتمكنت إدارة التجارة الداخلية برئاسة أحمد عبد الحميد القائم بأعمال مدير التجارة الداخلية بالاشتراك مع إدارة تموين شرق برئاسة فريد شوقى مدير الإدارة.

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وأسفرت الحملة عن ضبط سيارة نقل محملة بعدد ٥٤ اسطوانة بوتاجاز حجم كبير زنة الاسطوانة ٢٥ كجم حجم تجارى تابعة لأحد المستودعات دون دخولها المستودع و إثباتها فى سجل ٢١ بترول الخاص بالمستودع وذلك لتصرفه فى حصة المستودع المدعمة من قبل الدولة لبيعها فى السوق السوداء.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

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