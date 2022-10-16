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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

احتراق 12 شجرة مانجو في حريق أرض زراعية بسوهاج.. والمالك يتهم جاره

صدى البلد

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، على حريق نشب بقطعة أرض زراعية، دائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج؛ إثر إشعال النيران ببعض المخلفات بقطعة أرض زراعية مجاورة لها، حيث امتدت النيران لها بفعل الرياح؛ ما أدى إلى احتراق بعض أشجار المانجو والنخيل.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز طما، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي مفاده نشوب حريق بقطعة أرض زرعية دائرة المركز.

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وبالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء إشعال المدعو (خلف. ع. م. ع- 56 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية)، النيران بكمية من مخلفات أرضه الزراعية، تطايرت النيران بفعل الرياح وإمتدت لقطعة أرض مجاورة لها مُنزرعة ببعض أشجار المانجو والنخيل.

مِلك المدعو (أحمد. م. ع. م- 45 سنة- مزارع- ويقيم بذات الناحية)، وبسؤاله قرر بمضمون ما تقدم، مُشيرًا إلى إحتراق 12 شجرة مانجو، وكمية من البوص وأتهم الأول  بالإهمال الذي تسبب في نشوب الحريق.

وافاد المشكو في حقه بمضمون ما تقدم، مؤكدًا حدوث ذلك دون قصد منه.

وعلى الفور تم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده، دون حدوث أية إصابات بشرية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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