محافظ مطروح يشكر القيادة السياسية على التنمية بشتى ربوع الوطن

شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم السبت الاحتفالية التى نظمها محلس القبائل والعائلات المصرية بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين لانتصارات أكتوبر ١٩٧٣.

يأتي ذلك بحضور الشيخ كامل مطر رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية والدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح واللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام المحافظة والنائب الإعلامي مصطفى بكرى واعضاء الهيئة البرلمانية بمجلسى النواب والشيوخ بمطروح والقيادات الأمنية والشيخ سيد الإدريسي نقيب الاشراف الادارسة والعمدة عبدالله الزيات رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح وأعضاء مجلس القبائل من عدد من محافظات الجمهورية وعمد ومشايخ والشباب والمرأة والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وذلك بشاطئ الباسنت بروميل.



واستقبل فرسان مطروح بقيادة الفارس رزق العبيدى ضيوف المحافظة باستعراض للخيول من امام كوبرى روميل حتى مقر الاحتفالية،التى شهدت السلام الجمهوري ثم تلاوة آيات من كتاب الله الحكيم تلاها كلمات لكل من الدكتور حوسين عيد آمين عام مجلس القبائل والعائلات المصرية بمطروح وكلمة للعمدة مهدى العمدة مساعد آمين المجلس بمطروح رحبا فيها بضيوف مطروح من جميع القبائل والعائلات المصرية

ثم تم تكريم لأسر شهداء ومشاركى انتصارات حرب أكتوبر من أبناء مطروح تقديرا لبطولاتهم وتكريما وتخليدا لهم.

كما ألقى النائب صالح سلطان كلمة نيابة عن الهيئة البرلمانية بمجلسى النواب والشيوخ بمطروح، ثم كلمة للنائب الاعلامى مصطفى بكرى التى اكد فيها على الارتباط والتلاحم بين الشعب المصري وجيشه على مدى العصور ،وان قواتنا المسلحة ستظل دائما المدافعة عن شعبها وارضها بفضل قيادتها الحكيمة.

بينما رحب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح في كلمته بضيوف المحافظة في شهر الانتصارات مع احياء الذكرى ٤٩ ، لاستعادة الأرض فى أكتوبر 1973 ، والتى أعادت لمصر والوطن العربى العزة والكرامة بارادة وعزيمة خير أجناد الأرض .. وقهر المستحيل لأسطورة الجيش الذى لا يقهر بتكاتف جميع أبناء الوطن فى ملحمة وبطولة عسكرية سطرها التاريخ

ووجه التحية الى جميع الأبطال والشهداء الأبرار .. الذين ضحوا بحياتهم لتبقى مصر.. حرة أبية ..أمنه .. مستقرة بإذن الله، مشيدا بمجلس القبائل والعائلات المصرية الذى استطاع خلال فترة وجيزة أن يضع بصماته ويؤكد دوره الوطنى و التعاون مع جهود الدولة نحو تحقيق الوعى والأمن و السلم المجتمعى .. وكذلك جهود الدولة التنموية والقومية فى كافة أنحاء الوطن .

كما وجه محافظ مطروح الشكر لإختيار مطروح ليقام عليها الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة بحضور يؤكد على الترابط والتلاحم بين جميع أبناء القبائل والعائلات المصرية التى نفخر بها جميعاً .. ليعقب استقبال مطروح منذ أيام قليلة لشباب المحافظات الحدودية من محافظات ( أسوان – البحر الأحمر – الوادى الجديد – شمال سيناء – جنوب سيناء -و مطروح ) ضمن البرنامج الرئاسى ( أهل مصر ) .

وأشاد بأبناء مطروح حراس البوابة الغربية لمصر الذين نفخر بهم..و بوعيهم وحسهم الوطنى وتكاتفهم الدائم مع أبطال قواتنا المسلحة ورجال الشرطة البواسل في حماية وصون حدود مصر الغربية.. وكذلك الاشادة بدور جميع أبناء المحافظات الحدودية في حماية حدود مصر ، والأيادى التى تعمل من أجل النهوض بالوطن وتقدمه .

كما بعث محافظ مطروح نيابة عن الحضور برسالة حب وتقدير لقيادتنا السياسية الحكيمة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، الذى حافظ على استقرار الوطن وسلامة أراضيه ، وصون كرامته حتى استعادت مصر مكانتها الإقليمية والدولية وتحققت التنمية بكافة ربوعها، مع ما يقام ويشيد للعديد من الصروح ، والمشروعات القومية والتنموية العملاقة، والعمل على بناء الإنسان وتحقيق حياة كريمة للمواطنين.

وفي كلمتهما شكر الشيخ كامل مطر والشيخ سيد الادريس حفاوة الترحيب مع التأكيد على التلاحم والترابط بين جميع أبناء القبائل والعائلات المصرية وان مصر كيان واحد بتكاتف جميع أبنائه لا يتجزأ مع وقوفهم مع قيادتهم الحكيمة من النهوض بالوطن وحمايته ،وتتجلى معانى التضحية والدفاع عن الوطن مواجهة كافة التحديات في ذكرى انتصارات أكتوبر.