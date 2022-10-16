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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رامي عادل: هناك تخبط في خط دفاع الأهلي بعد رحيل بانون .. فيديو

رامي عادل لاعب منتخب
رامي عادل لاعب منتخب مصر السابق

قال رامي عادل لاعب منتخب مصر السابق، أن النادي الأهلي يحتاج لتدعيم خط الدفاع خلال الفترة المقبلة.

وأضاف رامي عادل خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، أن فريق الأهلي منذ رحيل المغربي بدر بانون، وهناك تخبط واضح في خط الدفاع، مؤكداً يجب تدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وتابع، أن كان على إدارة النادي الأهلي، منح الفرصة لسامي قمصان المدرب العام للفريق، في قيادة الأهلي الموسم الماضي بعد رحيل موسيماني، ولكن الإدارة تعاقدت مع البرتغالي سواريش، قائلاً« كان يجب منح قمصان الفرصة لتكملة الموسم بعد خسارة الدوري والكأس».

وعن أسباب عدم ضمه بالجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري، قال رامي« عماد النحاس، اخطرنى أنه مرتبط بعدد معين، ووعدني بضمي خلال الفترة المقبلة ولم يحدث ذلك».

 

https://www.youtube.com/watch?v=4OsH3YVDvlc
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