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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

هندسة عين شمس تفوز بالمركز الأول في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

المبادرة الوطنية
المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

فاز مشروع كلية الهندسة جامعة عين شمس الخاص بتحويل سيارة ركوب تعمل بمحرك احتراق داخلى لسيارة كهربية واختبارها بالمركز الأول فئة المشروعات المتوسطة عن محافظة القاهرة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية المنظمة بواسطة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

جاءت مشاركة جامعة عين شمس تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة ، و الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،  و الدكتور  عمر الحسينى عميد كلية الهندسة  ، والقائمين على المشروع الدكتور محمد احمد عبد العزيز رئيس قسم هندسة السيارات ، والدكتور وليد حلمى عبد الحميد قسم الهندسة الكهربية ، والمهندس أحمد محمد عبد القادر قسم هندسة السيارات.

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ويهدف المشروع إلى دراسة تأثير تحويل سيارة متقادمة تعمل بمحرك احتراق داخلى إلى سيارة كهربائية طبقا للمعايير المحلية والدولية واختبارها فى ظروف التشغيل المختلفة،  ويعمل المشروع على استخدام الطاقة النظيفة وتحسين جودة الهواء بمحافظة القاهرة بمنع العوادم المنبعثة من السيارات المحولة للعمل بالطاقة الكهربائية.

يذكر أنه تم الإعلان عن نتائج المسابقة في احتفالية شهدها اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة ، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، السفير هشام بدر رئيس اللجنة التنظيمية ومنسق عام المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والمهندس خالد مصطفى الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومى.

كما شهد الحفل من جامعة عين شمس الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتورة نهي سمير عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية ، والدكتور محمد عبد العزيز رئيس قسم هندسة السيارات بكلية الهندسة، والدكتورة جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتورة هدي هلال مدير وحدة التحول للاخضر ، والدكتور احمد ماهر مدير مشروع شمس بي جرين .

كلية الهندسة جامعة عين شمس عين شمس مشروع كلية الهندسة الهندسة

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