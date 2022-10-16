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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

كلية البحوث البيئية بجامعة عين شمس تفوز في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

فازت كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس بمشروعها شمس بي جرين بالمركز الأول فى فئة المشروعات التنموية للمرأة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

جاءت مشاركة جامعة عين شمس تحت رعاية  الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة ، و الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتورة نهى سمير دنيا عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية.

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جامعة عين شمس تفوز بالمركز الأول بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء بالقاهرة الكبرى

و تم الإعلان عن نتائج المسابقة في احتفالية حضرها اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة ، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، السفير هشام بدر رئيس اللجنة التنظيمية ومنسق عام المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والمهندس خالد مصطفى الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومى.

كما شهد الحفل من جامعة عين شمس الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، و الدكتورة نهي سمير عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية ، والدكتور محمد عبد العزيز رئيس قسم هندسة السيارات بكلية الهندسة، الدكتورة جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتورة هدي هلال مدير وحدة التحول للاخضر ، والدكتور أحمد ماهر مدير مشروع شمس بي جرين .

بالإضافة إلي خبراء من جامعة عين شمس كأعضاء بلجنة التقيم بمحافظة القاهرة، الدكتورة وئام محمود، الدكتور كريم سليمان، الدكتورة شرين العجرودي ، ، الدكتور عمرو عابدين

و يعتبر مشروع شمس بي جرين لتدوير المخلفات الصلبة داخل الحرم الجامعي احد اهم مشروعات.


وحدة التحول الاخضر داخل كلية الدراسات العليا و البحوث البيئية و هو الأول في نوعه في الجامعات المصرية.

ويهدف مشروع شمس بى جرين إلى تنمية برنامج مستدام متكامل يعمل بشكل منظومي يهدف الي تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤيةمصر 2030 لعمل إدارة للنفايات في حرم كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية كمرحلة أولى ثم الحرم الجامعي بجناحيه كمرحلة ثانية بيئيا.

 

كما يتضمن المشروع حملة توعية شاملة للدراسين بالمعهد والموظفين لتدريب وتثقيف الدارسين بالمعهد والكليات المختلفة، وإنتاج منتجات صديقة بالبيئة من مواد معاد تدويرها،  وإجراء بحوث ودراسات في المرحلة الثانية من المشروع ، تكمن الاستفادة الاجتماعية في توفير فرص عمل وخاصة بين الشباب والنساء الأقل حظا، كما يتم اشراك الاف المتطوعين في هذا المشروع اوالمبادرة سواء من داخل الحرم الجامعي (طلبة,باحثين,موظفين) وأيضا متطوعين من خارج الحرمالجامعي من المجتمع المحيط مثل (الدويقة, الوايلي,ومنشية ناصر).

ومن الأهداف الاقتصادية للمشروع توفير المواد الأولية وبالتالي العملة الصعبة حيث يقوم البعض باستيراد المواد الأولية من الخارج

وتتمثل الأهداف البيئة الواضحة للمشروع في المحافظة على الموارد الطبيعية. 

وتعتبر من أهداف التنمية المستدامة للمشروع ضرورة أن يتم التنسيق وإدارة الجهات المختلفة ذات العلاقة،مستهلك،مصنع جامع ومنتج للوصول إلى إدارة متكاملة للنفايات الصلبة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

كما يهدف المشروع إلى  تمكين المرأة حيث يتكون المشروع  من وحدة متكاملة تطبيقية لمبادرة التحضر الأخضر التى تهدف إلى تدوير المخلفات بجميع أنواعها مثل تدوير الورق ، تدوير المخلفات العضوية و إنتاج البيوجاز ، تدوير البلاستيك و نتاج الفيبر،  تدوير الكانز لانتاج النحاس و تدوير المخلفات الزراعية لانتاج سماد عالى الجودة و وحدة الزراعة السطحية الهيروبونيك و الاكوابونيك  و الوحدة تعمل كاملا بالطاقة الشمسية و طاقة الرياح و تهدف الى ترشيد استهلاك الطاقة و المياه لتحقيق مباديء التحضر للاخضر و التنمية المستدامة و مواجهة ظاهرة التغير المناخى.

كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية عين شمس المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية جامعة عين شمس

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