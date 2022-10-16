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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يتابع ازمة تسريبات المياه أسفل نفق السكك الحديدية بمنطقة السد العالي

نفق السكك الحديدية
نفق السكك الحديدية بمنطقة السد العالى شرق

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجهود الجارية لإنهاء الأعمال بمشروع معالجة تسريبات المياه الموجودة أسفل نفق السكك الحديدية بمنطقة السد العالى شرق ، والمقرر الانتهاء منه فى الأول من نوفمبر المقبل بتكلفة 11 مليونا و200 ألف جنيه.

وأوضح محافظ أسوان، أنه بعد التنسيق مع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والذى كلف اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزى للتعمير بتنفيذ الحل النهائى بواسطة شركة المقاولون العرب للتخلص نهائياً من مشكلة تراكم المياه الجوفية.

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الحركة التجارية

نفق السكك الحديدية بمنطقة السد العالى شرق

وأشار اللواء أشرف عطية، إلى أن هذا النفق يعتبر بمثابة الشريان الرئيسى للحركة التجارية الواردة من دولة السودان، وهو ما دفعنا إلى وضع الحل النهائى لمشكلة متراكمة منذ سنوات ، وذلك من خلال تنفيذ هذا المشروع الذى قام على الدراسات العلمية بواسطة آخذ عينات من المياه وجسات التربة لتبدأ المراحل التنفيذية على قدم وساق منذ الأول من أغسطس الماضى، ولمدة ثلاث شهور.

من جانبه ، أشار المهندس مؤمن عباس مدير فرع الجهاز المركزى للتعمير بأسوان ، إلى أن مراحل تنفيذ مشروع معالجة المياه الموجودة أسفل نفق السكك الحديدية بمنطقة السد العالى شرق ، شملت تنفيذ أعمال الرفع المساحى والقياسات الهندسية لكمية المياه، وتحديد طريقة علاج هذه المياه بحل دائم، كما تم تنفيذ أعمال تجهيز الموقع العام من خلال نزح المياه وتطهير الموقع من المخلفات وتحديد الميزانية الشبكية.

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تطهير النفق

نفق السكك الحديدية بمنطقة السد العالى شرق

وقال بأنه توازى مع ذلك تنفيذ أعمال الحفر بكامل مسطح النفق ، ونقلها خارج المشروع، مع تطهير النفق بصورة كاملة ، وعمل طبقة فلتر من الزلط سمك 30 سم، بجانب وضع خطوط مواسير مثقبة 8 بوصة تغطى كامل مساحة النفق لتجميع المياه، ونقلها إلى غرف تجميع، والمربوطة ببيارة تجميع، ثم إلى خط طرد 6 بوصة من الصلب عن طريق عدد 2 طلمبة غاطسة تصرف 2.9 لتر / ثانية، أعقبه صب خرسانة عادية بكامل المسطح سمك 15 سم، بالإضافة إلى تركيب طبقات العزل من الميمبرين 4 مللى.

وأضاف مؤمن عباس، أنه تم بعد ذلك صب بلاطات مسلحة بالفيبر سمك 25 سم بكامل المسطح، مع عمل الفواصل المطلوبة، وجارى تنفيذ أعمال تنسيق الموقع العام من البلدورات والتدبيش والأسفلت لمداخل ومخارج النفق، ليتواكب ذلك مع البدء فى تنفيذ الخزان وخط الطرد، وكذا تركيب الأعمدة والإنارة ولوحات الكهرباء .

نفق السكك الحديدية بمنطقة السد العالى شرق
نفق السكك الحديدية بمنطقة السد العالى شرق
نفق السكك الحديدية بمنطقة السد العالى شرق
نفق السكك الحديدية بمنطقة السد العالى شرق
نفق السكك الحديدية بمنطقة السد العالى شرق
نفق السكك الحديدية بمنطقة السد العالى شرق
نفق السكك الحديدية بمنطقة السد العالى شرق
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