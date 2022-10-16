صحف السعودية.. خادم الحرمين يفتتح أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لـ«الشورى» اليوم.. وحزمة مساعدات إضافية لأوكرانيا.. وشي: الصين لن تتخلى مطلقا عن حق استخدام القوة ضد تايوان

أوابك: قرار «أوبك بلس» خفض الإنتاج صائب وجاء في الوقت المناسب

السماح بتعيين مديرين غير سعوديين لشركات المحاماة الأجنبية.. بشروط

المملكة تستهدف إنشاء منظومة أعمال تعدينية على مستوى عالمي

بريطانيا: الضرائب سترتفع ونتخذ قرارات صعبة

حريق وإطلاق نار في سجن بطهران يضم سجناء سياسيين ومزدوجي الجنسية

تناولت الصحف السعودية عددا من الموضوعات المحلية والدولي، جاء على رأسها افتتاح خادم الحرمين الشريفين أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، ودعم المملكة لأوكرانيا، ومؤتمر الحزب الشيوعي الصيني.

قالت صحيفة عكاظ السعودية، يفتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم (الأحد) الموافق 20 ربيع الأول 1444 -عبر الاتصال المرئي- أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى.

أعلن ذلك رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

وأكد آل الشيخ في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بهذه المناسبة، أنَّ الخطاب الملكي السنوي الذي سيتناول فيه خادم الحرمين الشريفين، السياستين الداخلية والخارجية للدولة هو مصدر اعتزاز لمجلس الشورى ومناسبة يتطلع لها كلَّ عام، وأن ما يحمله من مضامين ورسائل مهمة، تُجدِّدُ المسيرة الشورية وتعزِّزُ مِنهاج عمل المجلس في مناقشة ودراسة جميع الموضوعات التي تندرج تحت صلاحياته واختصاصاته.

وأردف رئيس مجلس الشورى، أنَّ المجلس يحظى باهتمام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، من خلال دعمهما المستمر والمتواصل للمجلس، ممّا يؤكد ثقة القيادة الرشيدة في مجلس الشورى ودوره كشريك في صناعة القرار، بوصفه بيت خبرة في تعزيز عمل أجهزة الدولة ومحطة مهمة في سَنِّ الأنظمة والتشريعات.



ذكرت صحيفة عكاظ، كشفت اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية، جواز تعيين مدير غير سعودي على ألا يقل تمثيل الشركاء أو المساهمين السعوديين المرخص لهم بمزاولة المهنة في مجلس الإدارة أو مجلس المديرين عن ربع الأصوات الممثلة في المجلس.

وأوضحت اللائحة أنه في حال اتخذ المكتب شكل شركة مهنية مع محامٍ سعودي -أو أكثر- مقيد في جدول المحامين الممارسين، فيجب على الشركة الالتزام بأن تتوافر لدى أحد الشركاء السعوديين خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن 7 سنوات، وأن يكون أحد الشركاء أو المساهمين السعوديين مديراً للشركة.

واشترطت اللائحة للحصول على الترخيص ألا يكون قد صدر ضد مكتب المحاماة الأجنبي حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو قرار نهائي في مخالفة مهنية جسيمة؛ في أي بلد يزاول المهنة فيه (ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم أو القرار 5 سنوات على الأقل).

دوليا قالت صحيفة عكاظ، أعلن وزير المالية البريطاني الجديد جيريمي هانت، أمس، أن بعض الضرائب ستزيد، في حين أن الإنفاق الحكومي سيزيد بأقل مما كان مخططاً له سلفاً، مع ضرورة اتخاذ قرارات صعبة لاستعادة المصداقية المالية لبريطانيا.



وقال هانت، الذي تم تعيينه أمس الأول (الجمعة)، بعد إقالة كواسي كوارتنغ، في أعقاب بيان مالي كارثي الشهر الماضي: «سيكون أمامنا بعض القرارات الصعبة للغاية». وصرح لشبكة «SKY NEWS» البريطانية، أن «الإنفاق لن يرتفع بالقدر الذي يرغب فيه الناس، إذ يتعين على جميع الهيئات الحكومية أن تزيد من كفاءاتها أكثر مما كانت تخطط له، ولن يتم خفض بعض الضرائب بالسرعة التي يريدها الناس، وستزيد بعض الضرائب، وسيكون الأمر صعباً».

قالت صحيفة الشرق الأوسط، شدد ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال اتصالٍ هاتفي أجراه، الجمعة، بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على أن «تصويت المملكة لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة نابع من دعمها للالتزام بالمبادئ الراسخة في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وتأكيدها على احترام سيادة الدول، ومبادئ حسن الجوار، وحل النزاعات بالطرق السلمية».

وخلال الاتصال، قدم الرئيس الأوكراني الشكر والتقدير لولي العهد السعودي، على قرار القيادة السعودية تقديم حزمة مساعدات إنسانية إضافية لأوكرانيا بمبلغ 400 مليون دولار، مشيراً إلى أنها «ستسهم في تخفيف معاناة المواطنين الأوكرانيين ...».

من جانبه، قال السفير السعودي لدى أوكرانيا محمد المسهر الجبرين، إن بلاده تحرص على «تقديم الدعم التنموي والإنساني لجميع الدول والشعوب بدون تمييز، انطلاقاً من دورها الإنساني ورسالتها العالمية في هذا المجال، وبعيداً عن أي دوافع أخرى، وبتوجيهات مباشرة من خادم الحرمين الشريفين وإشراف من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء».

وفي حديث مع «الشرق الأوسط»، كشف السفير المسهر أن ولي العهد السعودي يولي اهتماماً بالغاً بالجهود الإنسانية إلى جانب الجهود السياسية مع مختلف الدول لحل الأزمة الروسية - الأوكرانية، في إطار حرصه على تحقيق السلم والأمن والاستقرار إقليمياً وعالمياً، ولفت المسهر إلى أن هذا الدعم الإنساني يشمل «المواد الغذائية والطبية في ظل الظروف الإنسانية التي يواجهها الشعب الأوكراني داخل بلاده وفي دول الجوار، لا سيما مع قُرب حلول فصل الشتاء القارس بدرجات الحرارة المنخفضة».



وحول الصين قالت الشرق الأوسط، أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ، اليوم (الأحد)، في افتتاح المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الحاكم، إن حل قضية تايوان يعود إلى الشعب الصيني، وإن الصين لن تتخلى مطلقاً عن حق استخدام القوة، لكنها ستكافح من أجل التوصل لحل سلمي.

وتعد الصين، تايوان، التي تتمتع بحكم ديمقراطي، إقليماً تابعاً لها، رغم الاعتراضات الشديدة من الحكومة في تايبه، التي ترفض مطالبات السيادة، وتقول إن سكان الجزيرة هم فقط من لهم الحق في تقرير مستقبلهم.

وتصاعدت التوترات بشكل كبير في أغسطس (آب) بعد أن أجرت الصين مناورات حربية بالقرب من تايوان، بعد قيام رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، بزيارة تايبه. واستمرت هذه الأنشطة العسكرية، وإن بوتيرة منخفضة.

وحول النفط، وصف الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) علي سبت بن سبت، القرار الذي اتخذته مجموعة «أوبك بلس» في اجتماعها الأخير بشأن خفض الإنتاج بمقدار 2 مليون برميل يوميا اعتبارا من الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) القادم، بـ«القرار الصائب» وأنه جاء في الوقت المناسب.

وأكد بن سبت، في بيان صحافي صدر عن أوابك أمس السبت، أن «القرار أخذ في الاعتبار حالة عدم اليقين التي تكتنف أداء الاقتصاد العالمي حيث يتوقع انخفاض معدل نموه بنحو 3 في المائة خلال عام 2023».

وأوضح أن القرار جاء تماشيا مع النهج الناجح المتبع من قبل مجموعة أوبك بلس باتخاذ خطوات استباقية من شأنها تفادي أي اختلالات في السوق النفطية وخاصة على جانبي الطلب والعرض. وأشار الى أن الهدف الرئيسي من القرار هو ضمان تحقيق الاستقرار والتوازن في السوق النفطية العالمية والوصول بأسعار النفط إلى مستويات مقبولة من جميع الأطراف الفاعلة في السوق.

تضم منظمة أوابك: مصر، و الجزائر، والبحرين، والعراق، والكويت، وليبيا، وقطر، والسعودية، وسوريا، وتونس، والإمارات.

من جانبها، قالت صحيفة الرياض، شارك نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين السعودي المهندس خالد بن صالح المديفر بكلمة خلال منتدى الاستثمار السعودي الجنوب أفريقي في مدينة جدة، الذي يهدف إلى استعراض أبرز الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات بين المملكة وجمهورية جنوب أفريقيا.

وأكد خلال كلمته أن المملكة وجمهورية جنوب أفريقيا عازمتان على إيجاد الحلول لتنمية قطاع التعدين في البلدين، وذلك بالتركيز على رفع جودة الحياة وتحسينها من خلال المشاريع التنموية، وإنتاج المعادن والفلزات اللازمة لمواجهة التغيرات المناخية، مع التأكيد على أهمية إنشاء مراكز تكرير ومعالجة للمعادن الخضراء، وتوفير إمدادات رخيصة وموثوقة للطاقة المتجددة باستخدام الهيدروجين.

وأضاف أن المملكة تستهدف إنشاء منظومة أعمال تعدينية على مستوى عالمي، بالتعاون مع جمهورية جنوب أفريقيا التي تعد وجهة مناسبة للشراكة في تحقيق تلك المستهدفات، حيث أصبحت المملكة اليوم مستهلكًا رئيسًا للصلب والألمنيوم والنحاس والمعادن الأخرى، وذلك لتحقيق أهداف التصنيع ومشاريع البنية التحتية الضخمة التي تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 1 تريليون دولار.

وقالت صحيفة الرياض، اندلع حريق يوم أمس السبت في سجن إيفين بطهران حيث يُحتجز العديد من المعتقلين السياسيين ومزدوجي الجنسية في إيران، وأفاد شهود بأنهم سمعوا إطلاق نار.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) إن ثمانية أشخاص أصيبوا في الاضطرابات التي نشبت في السجن في أعقاب احتجاجات اندلعت في جميع أنحاء إيران على مدى الشهر الماضي بسبب وفاة مهسا أميني، وهي امرأة إيرانية كردية تبلغ من العمر 22 عاما.

وتشكل الاحتجاجات أحد أخطر التحديات التي تواجه إيران منذ ثورة 1979، إذ تفجرت المظاهرات في جميع أنحاء البلاد .

والسجن الواقع على سفوح تلال على الطرف الشمالي للعاصمة الإيرانية يضم مدانين جنائيين ومعتقلين سياسيين، وقال شاهد اتصلت به رويترز "جميع الطرق المؤدية إلى سجن إيفين أُغلقت أمام حركة المرور. هناك الكثير من سيارات الإسعاف هنا. وما زلنا نسمع دوي طلقات نارية".

وذكر شاهد آخر أن عائلات السجناء تجمعوا أمام المدخل الرئيسي للسجن. وأضاف "أستطيع أن أرى نارا ودخانا، وكذلك الكثير من القوات الخاصة"، وقال مسؤول أمني إن الهدوء عاد إلى السجن، لكن الشاهد الأول قال إن صفارات سيارات الإسعاف ما زالت تدوي في المكان كما ما زالت أعمدة الدخان تتصاعد فوق السجن.