عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

البحرية المصرية فى حربى الاستنزاف وأكتوبر.. ندوة بآثار عين شمس

ندوة باثار عين شمس
ندوة باثار عين شمس

تعقد كلية الآثار بالتعاون مع الصالون البحرى المصرى ، ندوة بعنوان " البحرية المصرية فى حربى الاستنزاف واكتوبر " ،  تحت رعاية  الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و الدكتور حسام طنطاوى القائم بعمل عميد كلية الآثار .

txt

ندوة عن انتصارات أكتوبر بكلية الدراسات والبحوث البيئية جامعة عين شمس

ويحاضر فيها الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية وقائد القوات البحرية الأسبق ، واللواء محمود متولى الخبير العسكري الاستراتيجى ، ونخبة من أبطال القوات البحرية : الفريق عمر عز الدين ، والربان نبيل عبد الوهاب ، والربان محمود سعد ، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم الثلاثاء الموافق ١٨ اكتوبر ، بقاعة المؤتمرات بكلية الصيدلة .

رئيس جامعة عين شمس جامعة عين شمس القوات البحرية مستشار رئيس الجمهورية عميد كلية الآثار آثار عين شمس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسبوع حزين على الذهب.. الأصفر يتراجع بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

نشر صورًا غريبة من غرفة نومه.. عريس يثير الجدل بقصة سحر سفلي أفسد حياته

جابلها صليبي.. قصة تعرض شيرين للضرب على يد شقيقها

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق واستقرار البيض

بطش الدولار.. الأخضر يقفز بقوة عالميًا وهذا سعره مقابل الجنيه الآن بالبنوك

خايف ومرتبك.. أول ظهور لعريس الاسماعيلية داخل قفص الاتهام (بث مباشر)

بعد واقعة إعدام الكتاكيت.. 3 حلول برلمانية لنقص الأعلاف والنهوض بصناعة الدواجن

توقف عن تناوله فورا.. نوع من الأسماك ينتشر بالأسواق يسبب السرطان

ترشيحاتنا

احذر.. توقيت الخطوبة والزواج فيه حرام شرعا ويأثم فاعلهما

شابان متهوران يقلدان سائق طريق السويس.. فيديو جراف

اجتماع من القاهرة للدعم.. 41 مليون شخص مهددون بالجوع في العالم العربي

أسوان تشارك في فعاليات مهرجان بينالى بكوريا الجنوبية .. شاهد

تأجيل محاكمة زوج عروس الإسماعيلية إلى 23 أكتوبر

قصف أوكراني بالصواريخ.. شاهد| انفجارات عنيفة تضرب مطار بيلجورود في روسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لامع وجريء.. مي عمر تثير الجدل بفستان عيد ميلادها| شاهد

لن تتوقع.. طريقة واحدة فقط لحماية الأطفال من الحصبة

جابلها صليبي.. قصة تعرض شيرين للضرب على يد شقيقها

القوات المسلحة تنظم زيارة لعدد من الملحقين العسكريين وزوجاتهم لمقر مشيخة الأزهر

فيديو

تورمت عينيها.. ماذا حدث لـ غادة عبد الرازق داخل منزلها

تحذير عاجل.. تقلبات جوية وأمطار قوية بالمحافظات

حرقها بمية نار .. قصة شاب يشوه وجه فتاة رفضت الزواج منه في القليوبية

الهند تدعو مصر رسميا.. كل ما تريد معرفته عن مجموعة قمة الـ20

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

اﻟﻤﺰﻳﺪ