البحرية المصرية فى حربى الاستنزاف وأكتوبر.. ندوة بآثار عين شمس

تعقد كلية الآثار بالتعاون مع الصالون البحرى المصرى ، ندوة بعنوان " البحرية المصرية فى حربى الاستنزاف واكتوبر " ، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و الدكتور حسام طنطاوى القائم بعمل عميد كلية الآثار .

ويحاضر فيها الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية وقائد القوات البحرية الأسبق ، واللواء محمود متولى الخبير العسكري الاستراتيجى ، ونخبة من أبطال القوات البحرية : الفريق عمر عز الدين ، والربان نبيل عبد الوهاب ، والربان محمود سعد ، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم الثلاثاء الموافق ١٨ اكتوبر ، بقاعة المؤتمرات بكلية الصيدلة .