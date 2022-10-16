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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

ندوة عن انتصارات أكتوبر بكلية الدراسات والبحوث البيئية جامعة عين شمس

ندوة في جامعة عين
ندوة في جامعة عين شمس

نظمت كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية  بجامعة عين شمس ندوة بعنوان “ملحمة انتصارات أكتوبر.. سنوات من الإنجازات بين الماضي والحاضر”.

وأقيمت الندوة تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، والدكتورة غادة فاروق، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة نهى سمير دنيا، عميد الكلية.

وحاضر فيها العميد حاتم صابر، خبير مكافحة الإرهاب الدولي وحرب المعلومات ومستشار شئون الأمن الجامعي، بحضور أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الكلية.

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وتقدمت الدكتورة نهى دنيا، عميد الكلية، بتحية إجلال وإعزاز وتقدير لأرواح شهدائنا الكرام البررة؛ الذين عبروا الصعاب وضحوا بدمائهم الطاهرة الزكية ليحققوا هذا النصر العظيم، الذي أعاد للأمة العربية جمعاء عزتها وكرامتها، في ملحمة سطرها تاريخ العسكرية بحروف من نور؛  فإنه يدعو جموع شعب مصر العظيم إلى التكاتف والاتحاد والالتفاف حول جيشنا العظيم وبذل المزيد من الجهد والعمل الدؤوب؛ لتظل راية مصرنا الحبيبة عالية خفاقة أبد الدهر
بمناسبة الاحتفال بذكرى مرور 49 عاما على انتصارات أكتوبر المجيدة

وفي كلمته، تناول العميد حاتم صابر، مفهوم الأمن القومي المصري ومدى ترابط الشعب مع القوات المسلحة، مما كان له الأثر الأكبر في نصر أكتوبر المجيد، ثم قام بشرح إحدى بطولات الصاعقة في الحرب، وهي عملية كمين رمانة وما تم فيها من إعجاز عسكري لمقاتل الصاعقة بقيادة النقيب حمدي شلبي (في ذلك التوقيت).

ثم تناول الحديث عن كون نصر أكتوبر هو آخر مظاهر حروب الجيل الأول، حيث يكون العدو ظاهرا وواضحا، ومن ثم تبع ذلك أجيال الحروب السبعة وصورها، ومن ضمنها حروب الجيل الرابع والخامس، والتي تعتمد على هدم الدول من الداخل عن طريق استخدام العمليات النفسية والتلاعب بالعقول وطمس الهوية والترويج لكل ما هو لا أخلاقي لإحداث انهيار مجتمعي من الداخل.

كما عرض نماذج من عمليات تزييف الوعي وطمس الحقائق على مواقع التواصل الاجتماعي، وطرق وأساليب الرد عليها.

واستعرض جهود الدولة المصرية في مقاومة الإرهاب الدولي منذ بدء المواجهة عام 2013، وحتى العام الحالي مع توجيه الشباب إلى الأسلوب الأمثل في التعامل مع عمليات تزييف الوعي وإعلاء روح القيم الوطنية للدولة المصرية المستلهمة من نصر أكتوبر 1973 العظيم.

كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية عين شمس ندوة انتصارات أكتوبر Jobs Education

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