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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

في ندوة التحول إلى مجتمع رقمي متكامل..

وزير الاتصالات يهدي طلاب جامعة عين شمس المتميزين عددا من الهدايا

وزير الاتصالات ورئيس
وزير الاتصالات ورئيس جامعة عين شمس

ينظم قطاعي شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبشئون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس ندوة بعنوان "مصر الرقمية ... التحول إلى مجتمع رقمي متكامل"  وذلك ضمن فاعليات "الموسم الثقافى والفنى للجامعة" بمشاركة المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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وطرح الدكتور المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عددا من الأسئلة في  تكنولوجيا المعلومات للكشف عن الطلاب المتميزين في مثل هذه المهارات.

 

ومنح الدكتور المهندس عمرو خلال ندوة "مصر الرقمية ... التحول إلى مجتمع ر.قمي متكامل" بجامعة عين شمس  عدد من التليفون المحمول للطلاب المتميزين.


الندوة تحت رعاية الدكتور  محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتور  عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور  غادة فاروق قائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنسيق الدكتورة جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف كلا من سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ريهام العطيفى القائم بتيسير أعمال أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب ، وتنظيم طلابى إتحاد طلاب الجامعة وأسرة من أجل مصر المركزية ،و بحضور عدد من الشخصيات العامة والإعلاميين.

تأتى الندوة في إطار الموسم الثقافى للجامعة والذى يتضمن عدة ندوات ثقافية وفنية للرموز الوطنية فى مختلف المجالات، تهدف إلى رفع وتنمية الوعى الثقافي والإجتماعي لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بالجامعة، وإعداد جيل قادر على  تحمل المسئولية بأبرز مستهدفات استراتيجية مصر الرقمية ودور الشباب فى بلوغ التقدم التكنولوجى  ورفع الوعي بأهمية التحول الرقمي وتعزيز الثقافة الرقمية حيث يعتبر جيل الشباب بمثابة العمود الفقرى  لاقتصاديات المستقبل وهم الأكثر اهتماما بالحلول الرقمية.

 

وتتضمن الندوة ثلاثة محاور رئيسية يدور المحور الأول  حول  تحقيق التحول الرقمى من خلال التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكافة قطاعات الدولة لتقديم خدمات حكومية رقمية للمواطن المصرى بطريقة ميسرة، أما المحور الثانى يتطرق إلى إقامة بنية تحتية معلوماتية قوية لتقديم خدمات اتصالات وانترنت على مستوى متميز من الكفاءة والثبات والاستقرار،  ويأتى المحور الثالث حول بناء القدرات الرقمية ودعم الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال بهدف خلق فرص عمل متميزة فى مجال الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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مصر الرقمية التحول إلى مجتمع رقمي متكامل جامعة عين شمس شئون التعليم والطلاب المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

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