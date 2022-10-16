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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الأزهر الشريف يعزي أسر ضحايا انفجار منجم فحم شمال تركيا

شيخ الازهر
شيخ الازهر

تقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أهالي وأسر الضحايا الذي سقطوا جراء انفجار بمنجم للفحم بولاية «بارطن» شمال تركيا، مما أسفر عن وقوع العشرات من الضحايا والمصابين.

وأعرب الأزهر الشريف عن تضامنه مع الشعب التركي جراء هذا الحادث الأليم، ورجائه بنجاح جهود فرق الإنقاذ، سائلين المولى -عز وجل- أن ينزل السَّكِينة على قلوب أسر الضحايا وأن يمُنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.

في سياق اخر أهدى السيد الرئيس محمود عباس أبو مازن، رئيس دولة فلسطين، أول نسخة من مصحف المسجد الأقصى، إلى فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تقديرًا من دولة فلسطين لدور الأزهر في دعم القضية الفلسطينية والتعريف بحقوق الشعب الفلسطيني ونضاله الدائم والمشروع ضد انتهاكات الكيان الصهيونى.

وسلم السيد محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية، نسخة المصحف لشيخ الأزهر، خلال اللقاء الذي جمعهما في مقر مشيخة الأزهر، مؤكدًا أن هذه هي النسخة الأولى التي أُعدت من مصحف المسجد الأقصى، واستغرق العمل على إعدادها ما يزيد عن ٦ سنوات، وهو أول مصحف يصدر عن دولة فلسطين.

من جانبه، أعرب فضيلة الإمام الأكبر عن تقديره للرئيس الفلسطيني محمود عباس، وسعادته بهذه الهدية الفلسطينية الكريمة، داعيًا المولى عز وجل أن ينزل سكينته وأمنه على فلسطين، وأن يكتب لهذا الشعب - الذي ذاق الأمرَّين - أن ينهض بعد عثرته، داعيًا الشعوب العربية والإسلامية إلى مساندة الشعب الفلسطيني من أجل الصمود لاسترداد حقوقه المغتصبة، والاستمرار في نضاله الأصيل والمشروع.

الأزهر الازهر الشريف الشعب التركي محمود عباس أبو مازن قاضي قضاة فلسطين

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