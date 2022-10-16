دراما 2023.. أحمد فتحي شقيق محمد رمضان في مسلسل العمدة

تعاقد النجم أحمد فتحي، منذ أيام، على المشاركة في مسلسل العمدة؛ إذ يجسد دور شقيق محمد رمضان، داخل أحداث العمل، الذي كتبه ويخرجه محمد سامي، ومن المقرر عرضه في رمضان 2023.

وانتهى الفنان أحمد فتحي، مؤخرًا، من تصوير فيلمه الجديد: 5 محيي الدين أبو العز.

وكان فتحي قد كشف عن بعض تفاصيل دوره في فيلم 5 محيي الدين أبو العز، وقال: «ألعب في الفيلم دور شاب مصري يسعى لتحقيق حلمه وخطبة فتاة، لكن عندما يحاول السفر يكتشف أنه ممنوع من مغادرة البلاد بسبب أزمة، وعلى مدى أحداث الفيلم يحاول حل هذه الأزمة، ويخوض مطاردة وأكشن طول الوقت».

فيلم 5 محيي الدين أبو العز

فيلم 5 محيي الدين أبو العز، من المقرر عرضه نهاية العام الجاري، وشارك في بطولته كل من محمد جمعة، وهاجر الشرنوبي.

يذكر أن عرض له مؤخرا فيلم "حامل اللقب"، بطولة هشام ماجد، دينا الشربيني، محمد سلام، أحمد فتحي، ليلى عز العرب، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم الإعلامي إبراهيم فايق، محمد ثروت، وآخرين.