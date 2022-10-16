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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

درس سواقة .. في خطوات بسيطة تعلم كيفية قيادة السيارات الاوتوماتيك

كيفية تعلم قيادة
كيفية تعلم قيادة السيارة الاوتوماتيكية

هناك الكثير من الخطوات الفنية الاساسية التي تخص عالم قيادة السيارات، ولكن قبل تعلمها لابد من مراعاة عدة عناصر في غاية الاهمية، ابرزها الثبات الانفعالي وعدم التوتر، بالاضافة إلى اليقظة الدائمة، إلى جانب الالتزام بجميع القواعد المرورية.

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وفي حالة قيادة السيارات الاوتوماتيكية فالامر يبدو ابسط وغير معقد، مقارنة بالسيارات الاخرى ذات ناقل الحركة اليدوي "مانيوال"، حيث يمتلك الناقل الاول عدة سمات اسهل من الناحية الميكانيكية والتي تتيح لقائد المركبة شيء كبير من الراحة.

كيفية تعلم قيادة السيارة الاوتوماتيكية

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري كيفية تعلم قيادة السيارة الاوتوماتيكية في خطوات بسيطة.

 

قبل أن نبدأ رحلة القيادة فلابد ان نقوم بضبط المرايات الجانبية، بالاضافة إلى المراة الداخلية الخاصة بالرؤية الخلفية، مع ربط حزام الامان، إلى جانب تعديل مستوى مقعد القيادة بصورة مناسبة لطول القامة.

كيفية تعلم قيادة السيارة الاوتوماتيكية

الخطوة التالية هي تشغيل المحرك مع الانتظار مدة قليلة، ثم نبدأ بالضغط على امر الفرامل للاهمية، ثم بدء تحريك عصا ناقل الحركة الاوتوماتيكية بحسب الديناميكية الخاصة بها.

كيفية تعلم قيادة السيارة الاوتوماتيكية

تحتوي عصا الفتيس الاوتوماتيكي على الكثير من الاحرف والتي لها عدة دلالات، مثال حرف D والذي يعني DRIVE او القيادة إلى الامام، فهو ابرز المحطات التي يقف عندها ناقل الحركة اثناء عملية السير مع استخدام دواسة البنزين، بينما تشير علامة N إلى نقطة التوقف الانتقالية بين اوامر الحركة، أو بمثابة الاستراحة المؤقتة.

كيفية تعلم قيادة السيارة الاوتوماتيكية

ويشير حرف R إلى الرجوع للخلف، بينما الحرف P إلى التوقف النهائئ بالسيارة ويتم استخدامة بعد عملية الاصطفاف بالمركبة، ويجب على قائد السيارة التحكم في عجلة القيادة بشكل مثالي عند التنقل، مع مراعاة الابعاد والزوايا الخارجية، والضغط على الفرامل في حالة الانتقال من امر إلى اخر اثناء وضع الثبات.

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