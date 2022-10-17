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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب.. حظك اليوم الاثنين 17 أكتوبر 2022 : إجازة طويلة مع الزوج

برج العقرب وحظك اليوم
برج العقرب وحظك اليوم

تشير توقعات برج العقرب اليوم، قد تحصل على بعض وقت الفراغ لقضائه مع من تحب والاستمتاع بالأشياء الممتعة من حولك.

وإليك توقعات برج العقرب اليوم الاثنين 17 أكتوبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج العقرب وحظك اليوم الاثنين 17 أكتوبر 2022

قد تمنحهم صحتهم الجيدة الشجاعة للانطلاق على الطريق أو الذهاب في رحلة منفردة للاستمتاع بجمال الطبيعة، يمكن أن تثبت اليوجا والتأمل الشفاء لبعض الأشخاص الذين يتعاملون مع ضغوط العمل مؤخرًا، يبدو الوضع المالي مستقرًا، يمكنك الاستثمار في قطعة فاخرة أو شراء هدايا باهظة الثمن لمن تحب.

توقعات برج العقرب مهنيا

تسير الأمور على ما يرام في مجال العمل؛ قد تظهر بعض القضايا، حاول فهم السبب الجذري لهذه المشكلات.

توقعات برج العقرب صحيا

يمكنك التركيز على اتباع روتين أفضل وأكثر انضباطًا لجعل حياتك أفضل وأسهل، يمكنك اتخاذ الإجراءات الصحيحة للبقاء بصحة جيدة وبصحة.

توقعات برج العقرب عاطفيا

إجازة طويلة مع الزوج أو الحبيب، قد يستمتع البعض بالعشاء وقيادة طويلة مع شريك، قد تشتري لك زوجتك شيئًا باهظ الثمن أو مفاجأة لك.

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

كل شيء قد يسير على ما يرام، قد تكون عائلتك داعمة لأفكارك، حان الوقت للاسترخاء والاستمتاع بالأشياء المثيرة التي تحدث في المنزل.

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