تبدأ بـ90 ألف جنيه.. 5 سيارات اقتصادية مستعملة| صور

يتميز السوق المصري للمستعمل بمجموعة قوية من السيارات المستعملة بأسعار مناسبة، وتعتبر حلاً اقتصاديا بديلاً يلجأ له العديد من المشترين نظراً لارتفاع أسعار السيارات الجديدة “الزيرو” مؤخراً .

وفي السطور التالية نستعرض أسعار ومواصفات 5 سيارات اقتصادية يبدأ سعرها من 90 ألف جنيه.

هوندا اكورد موديل 1990

جاءت السيارة هوندا اكورد موديل 1990 في السوق المصري بعدة نسخ، وتعتبر أحد أبرز سيارات الشركة في السوق المصري خلال فترة التسعينات، وتأتي بمحرك بسعة 1800 سي سي حتى 2000 سي سي، ينتج قوة تصل الى 110 حصانا، ومقترن بناقل حركة أوتوماتيك من أربع سرعات، أو ناقل حركة خماسي السرعات.

تبدأ أسعار السيارة هوندا اكورد موديل 1990 بـ 90 ألف جنيه مصري، وقد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة، ومستوى التجهيزات الخاصة بها.

سيتروين C3 موديل 2003

سيتروين C3 موديل 2003

حصلت السيارة سيتروين C3 موديل 2003 بمحرك 1300 سي سي، متصل بناقل حركة يدوي "مانيوال"، وهيكل بتصميم هاتشباك، مع العديد من الكماليات الأساسية، مثل التكييف، وفوانيس الضباب، ووسائد هوائية ومدخل AUX و USB.

تبدأ أسعار السيارة سيتروين C3 موديل 2003 في السوق المصري بـ 90 ألف جنيه تقريباً، وذلك حسب الحالة الفنية للسيارة ومستوى التجهيزات الملحقة بها.

وندا سيتي موديل 2005

هوندا سيتي موديل 2005

تعتمد السيارة اليابانية هوندا سيتي موديل 2005 على محرك بسعة 1500 سي سي، وتبلغ سعة خزان الوقود 40 لتر، وتتراوح سرعتها القصوى بين 160 كيلومتر و 176 كيلومتر في الساعة، متصل بناقل حركة يدوي يتألف من 5 سرعات، كما تتوفر السيارة بجنوط يبلغ قياسها 15 بوصة.

تبدأ أسعار السيارة هوندا سيتي موديل 2005 بـ 90 ألف جنيه مصري تقريباً، وقد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة، ومستوى الكماليات الخاصة بها.

دايو لانوس موديل 2004

دايو لانوس موديل 2004

تتوفر السيارة دايو لانوس موديل 2004 بمحرك 1400 سي سي، متصل بناقل حركة يدوي خماسي السرعات، وتتوفر السيارة بعدد من الكماليات الأساسية الهامة مثل الزجاج الأمامي الكهربائي، والتكييف، وسنتر لوك، وإنذار ضد السرقة.

تبدأ أسعار السيارة دايو لانوس موديل 2004 بـ 100 ألف جنيه مصري تقريباً، وقد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة، ومستوى الكماليات الخاصة بها.

جيلي امجراند موديل 2013

جيلي امجراند موديل 2013

تأتي سيارة جيلي امجراند موديل 2013 بمحرك 1400 سي سي او 1600 سي سي، ينتج قوة تصل 107 حصانا، متصل بناقل حركة يدوي "مانيوال " خماسي السرعات، او اوتوماتيك رباعي السرعات، وتأتي في السوق المصري بهيكل سيدان.

تبدأ أسعار السيارة جيلي امجراند موديل 2013 بـ 95 الف جنيه تقريباً، وقد يختلف السعر حسب حالة كل سيارة.