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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات مدافعة عن السعودية: قرار أوبك+ كان فنيا بحتا وليس سياسيا

سهيل المزروعي
سهيل المزروعي

أكد وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل المزروعي أن قرار منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" عبر مجموعة "أوبك+" خفض إنتاج النفط، كان قرارًا فنيًا بحتًا وليس سياسيًا، وقد اتُخذ بإجماع الدول الأعضاء بما فيها السعودية.

وقال المزروعي، في تغريدة عبر تويتر، "أود أن أؤكد أن قرار منظمة أوبك الأخير بخفض الإنتاج كان قراراً فنياً بحتاً وقد تم بالإجماع وليس قرارا سياسيا كما يحاول البعض وصفه".

في سياق متصل، قال أمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، هيثم الغيص، إن قرار مجموعة "أوبك+" خفض الإنتاج كان بالإجماع ولا يحمل أي رسائل سياسية بل هو نتاج دراسات وأسس فنية.

وقال الغيص، في ندوة صحفية خلال زيارته الجزائر، أمس الأحد، "نكرر مرة أخرى أن قرار تخفيض الإنتاج في أوبك+ كان بالإجماع".

وأكد خلال كلمته على أن القرار "لا يستهدف تحديد سعر معين ولكن نسعى من خلاله للموازنة بين العرض والطلب".

وأشار إلى أن قرار المجموعة، لا يحمل "رسالة سياسية أو غيرها لأحد وقراراتنا مبنية على أسس فنية ودراسات بحتة".

وأوضح أن الدعم الذي حظي به قرار مجموعة أوبك+ حول خفض إنتاج النفط "يوضح صحته".

وانتقدت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، في وقت سابق، قرار "أوبك +" خفض إنتاج النفط؛ واعتبرته "قرارا قصير النظر، ويمثل انحيازا لروسيا"، حيث تسعى دول الغرب للتأثير سلبا على مبيعات روسيا من النفط والغاز منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية.

ووصل الأمر أيضًا إلى أن أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه يجب على واشنطن الآن "إعادة التفكير" في علاقتها مع الرياض بعد قرار "أوبك بلس".
 

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