10 جرامات يوميا من مغلي أوراق المانجو تحميك من مرض مميت

أصبح مرض السكري شائعًا بشكل متزايد لدى الكثيرين ويمكن وفقا لدراسة نشرها موقع express يمكن التحكم في مرض السكري. تشير دراسة جديدة نشرت في المجلة البريطانية للتغذية إلى أن قشر المانجو يمكن أن يساعد البالغين الذين يعانون من السمنة المفرطة في التحكم في مرض السكري من النوع 2.

ويمكن أن يساعد مغلى أوراق المانجو في التحكم في مرض السكري من النوع 2 لأحتوائها على العديد من المركبات النشطة بيولوجيًا و مضادات الأكسدة التي قد تساهم في التأثيرات المفيدة للمانجو على جلوكوز الدم.

التحكم في السكري

بالإضافة إلى ذلك ، تحتوي ثمرة المانجو نفسها على الألياف ، والتي يمكن أن تساعد في خفض امتصاص الجلوكوز في مجرى الدم.

ويساعد تناول 10 جرامات من أوراق المانحو وغليهم في كوب من الماء في وعاء على النار وتناول كوب من تلك المشروب يوميا يوميا في خفض نسبة السكر في الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة".

أوراق المانجو

لكنه في المقابل لازال من الضروري إجراء المزيد من التجارب السريرية حول الفوائد الآخرى لمغلى أوراق المانجو في علاج العديد من الأمراض والتحكم فى الحلالات الحرجة من مرض السكري