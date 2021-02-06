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كنز صحي.. فوائد تناول البصل الأبيض يوميا لمرضى السكري

السبت 06/فبراير/2021 - 04:33 م
فوائد البصل الابيض
فوائد البصل الابيض
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نهى هجرس
يحتوي البصل على الألياف وحمض الفوليك ومضادات الأكسدة والعوامل المضادة للبكتيريا، من بين الخضروات الأخرى، يعتبر أكثر صحة، كما ان تناوله مفيد للصحة في كل من الأشكال النيئة والمطبوخة.

ووفقًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم ابرز فوائد البصل الأبيض لمرضى السكري....

- يدير مستويات السكر في الدم 
تساعد المحتويات مثل الكروم والكبريت في البصل الأبيض على تنظيم نسبة السكر في الدم وخفض نسبة السكر في الدم، وأشارت الدراسات إلى أن الاستهلاك المنتظم والمراقب للبصل الأبيض مفيد للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، بالإضافة إلى ذلك ، تمتلك بعض المركبات الموجودة في البصل ، مثل الكيرسيتين ومركبات الكبريت ، تأثيرات مضادة لمرض السكر.

- قد يحسن صحة الجهاز الهضمي 
البصل الأبيض مصدر غني بالألياف والبريبايوتكس التي يمكن أن تساعد في تحسين صحة الأمعاء، والبصل غني بشكل خاص بـ إينولين البريبيوتيك وفركتوليغوساكاريد ، ويمكن أن يساعد الاستهلاك المنتظم في زيادة عدد البكتيريا الصديقة في أمعائك، وخاصة لمرضى السكري.

- قد يحسن المناعة 
كما ذكرنا سابقًا ، فإن وجود السيلينيوم في البصل الأبيض يجعل هذه الخضار فعالة لإدارة مستويات المناعة لديك، قد يلعب السيلينيوم دورًا في إدارة الحالات الفيروسية والحساسية، وتعزيز المناعة جيدا خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة.
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