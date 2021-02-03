لمرضى السكري.. فوائد غير متوقعة لتناول الحلبة في الصباح

يعاني العديد من الأشخاص بسبب مرض السكري ، ولا يزال دور النظام الغذائي في إدارة مرض السكري والوقاية منه مثيرًا للجدل ، ومع ذلك ، هناك عدد كبير من الأوراق البحثية القائمة على الأدلة والتي تتحدث عن التأثيرات المضادة لمرض السكر للأطعمة.







أظهرت دراسة أن الحلبة يمكن أن تساعد في تأخير ظهور مرض السكري في مرضى السكري، ويساعد على خفض نسبة الجلوكوز في الدم ومستويات الكوليسترول السيئ ، دون التأثير على مستويات الكوليسترول الجيد.







كما ان لبذور الحلبة تأثير علاجي يرجع بشكل رئيسي إلى وجود قلويدات تساعد في تعديل إفراز الأنسولين، ويحسن حساسية الأنسولين ويقلل من مقاومة الأنسولين من خلال آليته ، مما يساعد الجسم في إدارة مستويات السكر في الدم.





وتشير الدراسة أيضًا إلى أن تناول 10 غرام من الحلبة يوميًا يمكن أن يساعد في تقليل الإصابة بمرض السكري في مرضى السكري، وأظهرت دراسة أخرى أن الحلبة تحتوي على ألياف قابلة للذوبان ، بما في ذلك ألياف الجلوكومانان التي تساعد على تأخير امتصاص الأمعاء للجلوكوز والسيطرة على مرض السكري، ومن ناحية أخرى ، فإن القلويدات مثل الفينوجريسين والتريجونيلين تحفز إنتاج الأنسولين في البنكرياس وتسبب انخفاضًا في مستويات السكر في الدم.







أسهل طريقة للحصول على الفوائد الصحية لبذور الحلبة هي غلي البذور المجففة في كوب من الماء لمدة 10-15 دقيقة وشرب الشاي، الاستهلاك المنتظم لهذه البذور يمكن أن يخفض مستوى السكر في الدم إلى حد كبير.





المصدر boldsky













