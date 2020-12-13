5 حلول لإبطال تأثير شرب الحلبة في الشتاء على ظهور رائحة العرق

رغم أن الحلبة من المشروبات المفيدة حقًا للجسم، إلا أنك بمجرد سماع اسمها تتذكر رائحتها الكريهة المنفرة، وهو السبب أيضًا في تجنب أغلب الناس لشربها.





والحلبة من المشروبات التي تسبب رائحة عرق نفاذة ويشتكي البعض من انبعاث روائح غريبة للجسم بعد تناولها، والتي توجد صعوبةً في التخلص منها.







فيما يلي حلول مجربة لشرب الحلبة في الشتاء والاستفادة من فوائدها دون أن تترك في جسمك رائحة العرق المعروفة بها، وفقا للشيف الشربيني.





أوراق النعناع الأخضر



أوراق النعناع أحد النباتات العطرية المستخدمة على نطاق واسع لأغراض الطهي وكذلك لأغراض طبية، لذلك، إضافة أوراق النعناع الأخضر مع الحلبة أثناء الغليان، يخلصك من رائحتها.



حبوب اليانسون



أغلب الأعشاب يمكن مزجها ببعضها، ولا يؤثر ذلك على فائدتها، بالعكس، فإن إضافة حبوب اليانسون مع الحلبة أثناء الغليان، يخلصك من رائحتها المنفرة.



قشر البرتقال



للتخلص من رائحة الحلبة في الجسم، يمكنك غلي كمية قليلة من قشر البرتقال قبل تناولها، فهذا لن يسمح بظهور الرائحة الكريهة للحلبة.



تحميص الحلبة



تحميص الحلبة بزيت الزيتون قبل القيام بغليها، يخلصك من رائحة الزيوت الطيارة في الحلبة في مرحلة التحميص قبل الغلي.



الزنجبيل الأخضر والكمون



يمكنك استعمال الزنجبيل الأخضر وحبوب الكمون الحصى في التخلص من رائحة الحلبة النفاذة، وذلك بإضافتها مع الحلبة أثناء الغليان، وفي حال عدم توفر الزنجبيل الأخضر، يمكنك استعمال ملعقة صغير من الزنجبيل المطحون.