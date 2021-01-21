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مرأة

ضعي الحلبة على شعرك وشاهدي ماذا يحدث

الخميس 21/يناير/2021 - 01:45 م
فوائدالحلبة للشعر
فوائدالحلبة للشعر
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أسماء عبد الحفيظ
فوائد الحلبة للشعر، تعتبر الحلبة لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات تساعد في علاج قشرة الرأس وتهيج فروة الرأس وحب الشباب.
علاج قشرة الشعر ببذور الحلبة يجب وضع بعض بذور الحلبة في وعاء صغير من الماء وتركها تنقع طوال الليل وبمجرد أن تستيقظي في الصباح، تأكدي من هرس البذور إلى مادة تشبه المعجون، ثم أضيفي القليل من عصير الليمون إلى العجينة واخلطيها جيدًا. بمجرد أن تتشكل العجينة، ضعيها على فروة رأسك وشعرك واتركه حتى يجف لمدة 30 دقيقة.

إذا كنت تعاني من تساقط الشعر بسبب انقطاع الطمث ، فنحن نوصي بشدة بالحلبة لأنها تحتوي على نسبة عالية من الإستروجين وبالتالي تساعد في منع ترقق الشعر.

كشف موقع هيلثي لاين، عن كيفية استخدام أقنعة الحلبة للشعر في المنزل

الحلبة لنمو الشعر

الأشياء التي ستحتاجها: زيت جوز الهند + بذور الحلبة

الخطوات: سحق بذور الحلبة جزئيًا وسخنيها بزيت جوز الهند حتى تبدأ في الظهور باللون الأحمر. صفي المحلول وحفظه في وعاء زجاجي تحت الشمس لمدة لا تقل عن 7 أيام.

عدد مرات التكرار: دلكي فروة رأسك بلطف في الليل ، قبل يوم من غسل الرأس. يمكنك استخدام المحلول عدة مرات حسب عدد مرات الغسيل في الأسبوع.

الحلبة كمكيف للشعر

فوائد الحلبة للشعر ، فوائد الميثي للشعر ، استخدامات الميثي للشعر ، كيف يكون الميثي جيدًا للشعر ، بذور الحلبة ، العناية بالشعر ، أقنعة الحلبة للشعر ، أسلوب الحياة ، تحتوي الحلبة على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات تساعد في علاج قشرة الرأس وتهيج فروة الرأس،
الأشياء التي ستحتاجها: زيت زيتون + مسحوق الحلبة

خطوات: سخني زيت الزيتون لمدة دقيقة أو دقيقتين ثم اخلطي مسحوق الحلبة فيه. أثناء خلط المكونات معًا ، سيبرد الزيت نفسه. خذي كرة قطنية واغمسيها بداخل الخليط وضعي الخليط على فروة رأسك. اتركيه لمدة 30 دقيقة واغسلي شعرك بالماء البارد.

عدد مرات التكرار: مرتين في الأسبوع
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