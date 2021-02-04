نوع خارق من الأعشاب يحارب السكري والكوليسترول بدون أدوية

يزال دور النظام الغذائي في إدارة مرض السكري والوقاية منه مثيرًا للجدل ، ومع ذلك تعد الحلبة من أبرز البذور التى يجب إدخالها لنظامك لمحاربة ارتفاع السكرى فى الدم .إليك وفقا لموقع بولد سكاى الهندى أبرز فوائدها لمرض السكرى ومحاربة الأمراض الأخرى. فوائد عديدة لتناول بذور الحلبة لمرضى السكرى فلاالغذائي

محاربة الكوليسترول





أظهرت دراسة أن الحلبة يمكن أن تساعد في خفض نسبة الجلوكوز في الدم ومستويات الكوليسترول السيئ ، دون التأثير على مستويات الكوليسترول الجيد.





لبذور الحلبة تأثير علاجي يرجع بشكل رئيسي إلى وجود مركبات تساعد في تعديل إفراز الأنسولين. يحسن حساسية الأنسولين ويقلل من مقاومة الأنسولين من خلال آليته ، مما يساعد الجسم في إدارة مستويات السكر في الدم





تقليل الإصابة بمرض السكري





تشير الدراسة أيضًا إلى أن تناول 10 غرام من الحلبة يوميًا يمكن أن يساعد في تقليل الإصابة بمرض السكري في مرضى السكري.





أظهرت دراسة أخرى أن الحلبة تحتوي على ألياف قابلة للذوبان ، بما في ذلك ألياف الجلوكومانان التي تساعد على تأخير امتصاص الأمعاء للجلوكوز والسيطرة على مرض السكري.





هضم أسرع

لا يساعد نقع الحلبة في الماء على التحكم في مستويات الجلوكوز فحسب ، بل يساعد أيضًا على الهضم ، ويقلل من نسبة الكوليسترول في الدم ويعادل حموضة المعدة. نقع حوالي 10 جرام من الحلبة في ماء ساخن وتناولها كل يوم.





كيف تحصلى على فوائدها ..





تعد أسهل طريقة للحصول على الفوائد الصحية لبذور الحلبة هي غلي البذور المجففة في كوب من الماء لمدة 10-15 دقيقة وشرب الشاي. الاستهلاك المنتظم لهذه البذور يمكن أن يخفض مستوى السكر في الدم إلى حد كبير.





وفقًا لدراسة نشرها الموقع تم تقسيم 100 جرام من مسحوق بذور الحلبة إلى جرعتين متساويتين وتم إعطاؤهما لمرضى السكر أثناء الغداء والعشاء. لوحظ انخفاض كبير في مستويات الجلوكوز والكوليسترول في الدم أثناء الصيام خلال 24 ساعة بعد الاستهلاك. [3]





كم يجب أن أتناول الحلبة لمرض السكري؟

وفقًا للدراسات والخبراء ، يُنصح بتناول حوالي 10 جرام من بذور الحلبة يوميًا فوفقًا للدراسات ، تحتوي بذور الحلبة على الألياف والقلويدات التي تساعد على خفض نسبة السكر في الدم لدى كل من مرضى السكر والبالغين الأصحاء.



