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مرأة

سرطان الجلد .. دراسة تحذر من 3 أنواع "شامات"

الإثنين 01/فبراير/2021 - 03:22 م
دراسة تحذر من 3 أنواع
دراسة تحذر من 3 أنواع من الشامات
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حياة عبد العزيز
يعد سرطان الجلد أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا في العالم، مع تزايد أعداد الأشخاص الذين يتجاهلون أعراض السرطان.


كشف تقرير جديدة عن ثلاثة أنواع لـ"شامات" يجب على الناس الحذر منها، يمكن أن تشير الشامات "الحسنات" التي لها نفس الصفات إلى المرض المميت المحتمل.

يمكن أن ينتشر سرطان الجلد (الورم الميلانيني) إلى أعضاء أخرى في الجسم إذا تُرك دون علاج ، لذلك من المهم جدًا اكتشاف الأعراض، أكثر علامات الميلانوما شيوعًا ظهور شامة جديدة أو تغير في الشامة الموجودة.

وأفاد التقرير وفقا لموقع "express"، أن الشامة ذات حافة غير منتظمة للغاية وألوان مختلفة، هذا سرطان الجلد النموذجي.

وعن النوع الثاني، أفاد التقرير أنها شامة ذات منطقة سوداء كبيرة ومسطحة.

وأظهرت الصورة الثالثة، أن الشامة كبيرة الحجم ولونها بني فاتح حول الحواف. 

كما أنها يمكن للأورام الميلانينية أن تسبب حكة ونزيف ونزيف السوائل. 


يمكن أن تظهر الشامات في أي مكان من الجسم ، ولكن المناطق الأكثر إصابة الظهر عند الرجال والساقان عند النساء.
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