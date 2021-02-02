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مرأة

مش هتقدر تمشي .. أعراض أمراض الشرايين السباتية

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 12:58 م
الشرايين السباتية
الشرايين السباتية
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حياة عبد العزيز
حذر الدكتور وليد الدالى أستاذ جراحات الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، من أمراض الشرايين السباتية، مطالبا بضرورة الوقوف على أسبابها وأعراضها، حيث تختلف الأعراض ومدى ظهورها بحالة الإصابة في الشريان من خلال عدد من المراحل.

وقال الدكتور وليد الدالى في تصريحات صحفية، إنه في المرحلة الأولي من الإصابة بتصلب الشريان السباتي قد لا يعاني المريض من أي أعراض وفي بعض الأحيان تكون الإصابة بالسكتة الدماغية مباشرة هو العرض الوحيد الذي يظهر لانسداد الشريان، وفي بعض الأحيان قد يشعر المريض بالخدر أو الضعف الشديد الذي قد يستمر لفترة في الجسم وخاصة في منطقة الساقين والذراعين.


وأضاف الدكتور وليد الدالى أن الشخص قد يفقد السيطرة على أطرافه أو القدرة على الحديث المفصل وقد تختفي هذه الأعراض تماما فجأة، وفي حالات الإصابة بتمدد الشريان السباتي يحدث هذا نتيجة الضغف في جدران الشريان او الضغط عليه نتيجة ارتفاع ضغط الدم تؤدي إلى تمدد الشريان وتعرضه لخطر الإنفجار وهو ما قد يتسبب في نزيف قاتل داخل المخ.

وأكد الدكتور وليد الدالى أن المريض يمكن ان يشعر ببعض الأعراض في هذه الحالة كالشعور بالصداع أو الآلام ، وفي حالات تمزق الشريان تكون الأعراض حادة للغاية بصداع في الرأس وقد يظهر فجأة ويبدأ في الزيادة ويصاب بعدها المريض بالقئ والغثيان ويتطور الأمر لفقدان الوعي لفترات طويلة أو اضطرابات عقلية وفي حالة عدم السيطرة على هذه الحالة ينتهي الأمر بوفاة المريض.

وأشار الدكتور وليد الدالى إلى أنه في حالات أمراض الشريان السباتي ذات المراحل المتقدمة لا يوجد خيار سوي الخضوع للعلاج الجراحي لإزالة التراكمات الموجودة داخل الشريان واستئصال باطن الشريان  في حالات تصلبه أو الخضوع لعلاج الشريان السباتي في الرقبة بالدعامات.
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