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مرأة

بدون مسكنات.. احصلي على علاج طبيعي للعظام

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:45 ص
بدون مسكنات احصلي
بدون مسكنات احصلي على علاج طبيعي للعظام
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أسماء عبد الحفيظ

انتشرت فى الآونة الأخيرة معاناة كثير من الأشخاص من مشكلة التهاب المفاصل والعظام؛ وذلك نتيجة لعدد من الأسباب، ولذلك نكشف عن علاج طبيعي بعيدا عن المسكنات وأضرارها بالأخص على المعدة.


وكشف موقع mediacl news today، عن طريقة استخدام الشاي الكركم في علاج التهاب المفاصل:

- علاج سرعة الترسيب و التهاب المفاصل بالكركم

ذلك المسحوق الأصفر يساهم بدرجة كبيرة في الشفاء من التهاب المفاصل الناتجة عن الحركات الخاطئة، او ممارسة الرياضة بشكل كبير، فاثبتت الدراسات ان تناول الكركم يعمل على التخفيف من آلام التهاب المفاصل، فهو علاج طبيعي وفعال.


يأتي ذلك عن طريق استخدام الكركم في علاج التهاب المفاصل وفقا للتالي

- تناول ملعقة من الكركم في الصباح الباكر قبل الإفطار.
- غلي ملعقة كبيرة من الكركم في الماء.
- شرب كوب من الكركم قبل النوم ليعمل على تسكين الآلام طوال الليل

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