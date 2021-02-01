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مرأة

علاج التهاب المفاصل بدون أدوية

الإثنين 01/فبراير/2021 - 03:19 م
اسماء محمد
يعد التهاب المفاصل من اكثر المشكلات الصحية المنتشرة بشكل واسع وتسبب الاما كثيرة وعدم القدرة على الحركة.

ووفقا لما ذكره موقع " noahhealth " اليكم علاج التهاب المقاصل بروشتة طبيعية 

إنقاص الوزن
سيكون هناك ضغط أقل على مفاصلك وبالتالي تقلل خطر التهاب المفاصل،يقول باحثون أستراليون إن خطر الإصابة بالفصال العظمي يرتفع بنسبة 36 في المائة لكل 11 رطلاً عن نطاق وزنك الصحي، من ناحية أخرى ، تفقد رطلًا واحدًا ، وستخفف ضغطًا أقل بمقدار 4 أرطال على ركبتيك.

 يمكن أن يؤدي فقدان 11 رطلاً إذا كنت تعاني من السمنة إلى تقليل احتمالات الإصابة بالتهاب المفاصل على مدى السنوات العشر القادمة عن طريق الديكي بنسبة 50 بالمائة.

لا يفيد فقدان الوزن ركبتيك فقط بل الوركين أيضا فعندما قام باحثو كلية الطب بجامعة هارفارد بفحص الوزن والتاريخ الصحي لنحو 568 امرأة مصابة بالفصال العظمي ، وجدوا أن النساء ذوات الوزن الأعلى كن على الأرجح بحاجة إلى جراحة استبدال مفصل الورك بمقدار الضعف.

ممارسة الرياضة لمدة لا تقل عن ساعة في الأسبوع كان التهاب المفاصل بمثابة لغز للأطباء والعلماء. حتى وقت قريب ، كانوا يعتقدون أن ممارسة الرياضة طوال العمر تجعل الناس أكثر عرضة للإصابة بالمرض ، حيث أظهرت الدراسات ارتفاع مخاطر إصابات المفاصل ، وليس ممارسة التمارين الرياضية نفسها ، بسبب الاختلاف. في الواقع ، هناك أدلة متزايدة على أن التمارين يمكن أن تمنع المشاكل من خلال بناء العضلات التي تحمي المفاصل.

في إحدى الدراسات الأسترالية على النساء في منتصف العمر وكبار السن ، فإن أولئك الذين مارسوا الرياضة لمدة 2.5 ساعة في الأسبوع قللوا من احتمالات إصابتهم بالتهاب المفاصل بنسبة 40 في المائة. ممارسة الرياضة لمدة ساعة في الأسبوع تقلل المخاطر بنحو 30 في المائة. تساعد تمارين الإطالة أيضًا.

تمارين القوة لتقوية عضلاتك باستخدام أي شكل من أشكال ما يسمى بتدريب المقاومة (باستخدام أوزان خفيفة لليد أو أربطة مطاطية أو آلات في صالة الألعاب الرياضية أو ممارسة التمارين المنزلية التي تستخدم وزن جسمك كمقاومة - فكر في ثني الركبة) ولا مفاصل واقية من التلف. 

التدخن 
النساء اللائي يدخنن السجائر من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي بنسبة 30 في المائة في دراسة واحدة لهارفارد شملت 121.700 ممرضة.
 ضاعف التدخين خطر الإصابة بالمرض في دراسة أخرى شملت 30 ألف امرأة، قال باحثون سويديون إن التبغ قد يثير تغيرات في جهاز المناعة تؤدي إلى هجوم بالمفاصل، الأخبار السارة أن النساء اللواتي أقلعن عن التدخين لم يكن لديهن مخاطر إضافية بعد 10 سنوات.
 
احصل على المزيد من فيتامين د
إذا كنت تعاني من نقص في "فيتامين أشعة الشمس" ، فقد تكون مفاصلك في خطر. قد يساعد فيتامين د ، الذي تنتجه بشرتك عند التعرض لأشعة الشمس ، في الحفاظ على صحة الجهاز المناعي وحماية المفاصل من التلف الناتج عن الاهتراء عن طريق تقوية العظام المجاورة. 
عندما تتبع الباحثون الرجال والنساء الذين ظهرت على ركبهم علامات التهاب المفاصل ، كان أولئك الذين تناولوا كميات أعلى من المتوسط ​​من D من الطعام والمكملات في حالة أفضل بعد ثماني سنوات من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك ، قد يحمي فيتامين د من التهاب المفاصل الروماتويدي أيضًا. 


تناول الأطعمة الملونة
إذا كانت حمراء أو برتقالية أو زرقاء أو خضراء ، فمن المحتمل أن تكون محملة بمضادات الأكسدة ، وهي مركبات تعمل على تحييد الجزيئات المارقة التي تسمى الجذور الحرة والتي يُعتقد أنها تتداخل مع إصلاح الغضروف وإعادة بنائه. 

المانجو الحلو والعصير والخوخ والبرتقال والبطيخ مليئة بالبيتاكريبتوكسانثين ، وهو أحد مضادات الأكسدة و تقلل من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل بنسبة مذهلة تبلغ 20 إلى 40 في المائة في جامعة مانشستر يونايتد يوجد مضادات الأكسدة الأخرى ، زياكسانثين ، في السبانخ والذرة الحلوة والبازلاء والفلفل البرتقالي. 

الأشخاص الذين لديهم أعلى مستويات في الدم من كل من مضادات الأكسدة هذه يقللون من خطر التهاب المفاصل لديهم بنسبة 50٪.
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