يحارب السرطان والتهاب المفاصل.. أهم 7 فوائد للأفوكادو

الأفوكادو غذاء مفيد بشكل لا يصدق، حيث يحتوي على نسبة عالية من الدهون والعناصر الغذائية الصحية، كما أنه يعزز الكوليسترول الجيد HDL، وتوفر الفاكهة ما يقرب من 20 نوعًا من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، بما في ذلك الفيتامينات K و C و E و B والبوتاسيوم واللوتين.









اقرا إيضا..





لذا نستعرض لك بعض فوائد الأفوكادو وفقا لتقرير بموقع facty health





‎1. يحمي العيون





‎يحتوي الأفوكادو على الكاروتينويد واللوتين المضاد للأكسدة، وهو عنصر أساسي في صحة العين، يترسب اللوتين في شبكية العين ويساعد على تصفية الضوء الضار وحماية العين من الجذور الحرة، يحمي الخلايا من التلف ويشجع على تجديد خلايا العين السليمة، فتناول الأطعمة التي تحتوي على اللوتين يحمي عينيك من الإصابة بأمراض مثل الضمور البقعي وإعتام عدسة العين مع تقدمك في العمر، وتعمل الدهون الصحية في الأفوكادو على تعزيز امتصاص الكاروتينات، بما في ذلك البيتا كاروتين والليكوبين والزياكسانثين، والتي تحارب جميعها أضرار الجذور الحرة وتحمي الخلايا السليمة.





‎2. يخفض ضغط الدم





‎ربما سمعت أن الموز مصدر جيد للبوتاسيوم، لكن الأفوكادو يحتوي على بوتاسيوم أكثر من الموز، يحتوي 150 جرام من الأفوكادو (كوب واحد من الفاكهة المقطعة) على 727 مجم من البوتاسيوم، وهو ما يمثل 21% من المدخول اليومي الموصى به من البوتاسيوم لمعظم الناس، البوتاسيوم معدن مهم لأنه مسؤول عن تنظيم ضغط الدم، وتشير الدراسات إلى أن استهلاك الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي، فإذا كنت ترغب في الحفاظ على ضغط دمك منخفضًا، فتناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم وتجنب الأطعمة الغنية بالصوديوم.









‎3. يخفض نسبة الكوليسترول





‎الأفوكادو غني بالأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، التي ترفع مستويات الكوليسترول HDL وتخفض LDL الضار، في دراسة أجريت عام 1996 في أرشيف البحوث الطبية، تم إعطاء 15 شخصًا صحيًا و 30 شخصًا يعانون من فرط كوليسترول الدم نظامًا غذائيًا غنيًا بالأفوكادو، حيث عانى الأشخاص المصابون بفرط كوليسترول الدم من انخفاض بنسبة 17% في الكوليسترول الكلي في الدم، وانخفاض بنسبة 22% في كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة والدهون الثلاثية، وزيادة بنسبة 11% في كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة، كما قارنت دراسة أخرى بين الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا غنيًا بالأفوكادو وبين الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا مقيدًا بالدهون المشبعة، وشهدت كلتا المجموعتين انخفاضات مماثلة في مستويات الكوليسترول والبروتين الدهني.









‎4. يحارب السرطان





‎تشير الدراسات إلى أن المواد الكيميائية النباتية الموجودة في الأفوكادو تلعب دورًا حيويًا في الوقاية من السرطان، حيث يمكن للمركبات ذات الخصائص المضادة للأكسدة أن تمنع نمو الخلايا السرطانية، فإن محتوى الأفوكادو من الدهون والفيتامينات ومضادات الأكسدة يجعله غذاء مفيدًا، وتشير الكثير من الأدلة إلى تناول الأطعمة الغنية بالمواد الكيميائية النباتية ومضادات الأكسدة لمنع نمو الخلايا السرطانية المختلفة.









‎5. يمنع الإعاقات الخلقية





‎الأفوكادو مليء بحمض الفوليك وفيتامين ب، وتدرك العديد من النساء الآثار الإيجابية لتناول حمض الفوليك قبل وأثناء الحمل، يحتوي 150 جرامًا من الأفوكادو على 30% من RDI الخاص بك من حمض الفوليك.









‎6. يعالج التهاب المفاصل





‎خلصت دراسة أجريت عام 1998 في مجلة التهاب المفاصل وأمراض الروماتيزم إلى أن تناول مكملات الأفوكادو أو فول الصويا غير القابلة للتصبغ (ASU) في مرضى التهاب المفاصل المصحوب بأعراض يمكن أن يقلل الألم بشكل كبير، بعد فترة تجريبية مدتها ستة أشهر، كان استهلاك مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية أقل، وأبلغ المرضى عن انخفاض في مستويات الألم، التهاب المفاصل هو التهاب مزمن ومضادات الأكسدة والدهون الأحادية غير المشبعة الموجودة في الأفوكادو لها خصائص مضادة للالتهابات، قد يقلل الأفوكادو أيضًا من أعراض الأمراض الالتهابية المزمنة الأخرى مثل مرض كرون، والألم العضلي الليفي، ومرض باركنسون، والتهاب القولون التقرحي.









‎7. يحافظ على صحة القلب





‎يحتوي الأفوكادو على العديد من العناصر الغذائية الصحية للقلب، بما في ذلك الدهون الصحية والألياف والبوتاسيوم والمغنيسيوم، يخفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول للمساعدة في الحفاظ على مجرى الدم نظيفًا وصحيًا، هذه العوامل مهمة في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، حيث تساعد العناصر الغذائية الموجودة في الأفوكادو على تقليل تراكم الترسبات والحفاظ على استرخاء الأوعية الدموية.