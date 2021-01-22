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توك شو

السيدات أقل إصابة.. أستاذ جراحة قلب يوضح أسباب انسداد الشرايين التاجية.. فيديو

الجمعة 22/يناير/2021 - 08:45 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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نورهان رأفت
قال الدكتور خالد سمير، أستاذ جراحة القلب بجامعة عين شمس، إن أزمة انسداد الشرايين التاجية ، ناتجة من انقطاع وصول الدم للقلب، وذلك نتيجة لعائق ما ؛ مما يؤدي لانقطاع مباشر فيس وصول الأكسجين للقلب .

وأضاف الدكتور خالد سمير ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح" ، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز" ، أن انقطاع وصول الأكسجين للقلب ، يسبب وفاة بعض الخلايا العضلية به ،  وهو ما لا يتحمله القلب لفترات طويلة ، وينتج عنها الذبحات الصدرية ، والجلطات القلبية .

وأشار أستاذ جراحة القلب إلى أن مشاكل الشرايين القلبية ، ليست لها علاقة بتقدم السن ، موضحا أنها من الممكن أن تظهر منذ الولادة ، بسبب بعض العيوب الخلقية ، بالشرايين التاجية ، سواء في مكانها الصحيح أو تمددها الغير الطبيعي ، الناتج عن مرض مناعي معروف بـ "كوزاكي" .

ولفت إلى أن تسربات الدهون ، والتدخين ، من مسببات انسداد الشرايين التاجية ، خلال فترات الشباب ، والتي تؤدي لضيق في الشرايين ، يحدث معه ألم تدريجي ، قبل حدوث الذبحات الصدرية ، منوها أنه في حالة حدوث خلل في بعض الشرايين تقوم الشرايين الأخرى بالتعويض ، في بعض الحالات فقط .

وأكمل أن الحزن الشديد ، والفرح الشديد ،  يسبب تمدد في الشرايين ، واختلال في التنظيم العصبي ، والذي يسبب فرص زيادة أمتداد الشرايين ، بشكل أكبر ، متابعا : " الهرمونات الأنثوية تساعد في تقليص فرص الإصابة بانسداد الشرايين في وقت مبكر ".

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