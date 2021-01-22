السيدات أقل إصابة.. أستاذ جراحة قلب يوضح أسباب انسداد الشرايين التاجية.. فيديو

قال الدكتور خالد سمير، أستاذ جراحة القلب بجامعة عين شمس، إن أزمة انسداد الشرايين التاجية ، ناتجة من انقطاع وصول الدم للقلب، وذلك نتيجة لعائق ما ؛ مما يؤدي لانقطاع مباشر فيس وصول الأكسجين للقلب .





وأضاف الدكتور خالد سمير ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح" ، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز" ، أن انقطاع وصول الأكسجين للقلب ، يسبب وفاة بعض الخلايا العضلية به ، وهو ما لا يتحمله القلب لفترات طويلة ، وينتج عنها الذبحات الصدرية ، والجلطات القلبية .





وأشار أستاذ جراحة القلب إلى أن مشاكل الشرايين القلبية ، ليست لها علاقة بتقدم السن ، موضحا أنها من الممكن أن تظهر منذ الولادة ، بسبب بعض العيوب الخلقية ، بالشرايين التاجية ، سواء في مكانها الصحيح أو تمددها الغير الطبيعي ، الناتج عن مرض مناعي معروف بـ "كوزاكي" .





ولفت إلى أن تسربات الدهون ، والتدخين ، من مسببات انسداد الشرايين التاجية ، خلال فترات الشباب ، والتي تؤدي لضيق في الشرايين ، يحدث معه ألم تدريجي ، قبل حدوث الذبحات الصدرية ، منوها أنه في حالة حدوث خلل في بعض الشرايين تقوم الشرايين الأخرى بالتعويض ، في بعض الحالات فقط .





وأكمل أن الحزن الشديد ، والفرح الشديد ، يسبب تمدد في الشرايين ، واختلال في التنظيم العصبي ، والذي يسبب فرص زيادة أمتداد الشرايين ، بشكل أكبر ، متابعا : " الهرمونات الأنثوية تساعد في تقليص فرص الإصابة بانسداد الشرايين في وقت مبكر ".



