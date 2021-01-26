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مرأة

7 أطعمة ضرورية لتنظيف الشرايين ومنع النوبات القلبية

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 07:02 م
تنظيف الشرايين
تنظيف الشرايين
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قسم المرأة
الشرايين هي الأوعية الدموية التي تساعد في نقل الدم، ومن المعروف أن الشريان السليم قوي ومرن، ويمكن أن يؤدي انسداد الشرايين إلى العديد من المشكلات مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك النوبات القلبية والسكتة الدماغية وأمراض الأوعية الدموية الطرفية.

 نستعرض أبرز 7 أطعمة عليك تناولها لتنظيف الشرايين ومنع النوبات القلبية وفقا لتقرير بموقع"BoldSky".

1. الكركم

تحتوي هذه التوابل على مادة الكركمين التي تحتوي على خصائص واقية من القلب وتساعد على تقليل الأضرار التي تلحق بجدران الشرايين، من المعروف أن مستخلص الكركم يقلل من نسبة الكوليسترول الضار (LDL) في الشرايين. 

2. الثوم 

ثبت أنه يمنع أمراض القلب ويبطئ تصلب الشرايين ويخفض مستويات ضغط الدم، فالثوم فعال جدًا في منع تراكم الترسبات في الشرايين، كما أن الثوم هو أحد أفضل الأطعمة للوقاية من النوبات القلبية.

3.  الزنجبيل 

حيث يحتوي على خصائص قوية مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، كما يحتوي علي مركبات قوية لحماية القلب، كما يمكن لمستخلص الزنجبيل أن يمنع انسداد الأوعية الدموية وبالتالي يمنع النوبات القلبية. 

4. الليمون 

يساعد في خفض مستويات الكوليسترول، ويمنع الأكسدة ويحافظ على صحة الشرايين، حيث يحتوي على فيتامين سي الذي يقلل الالتهاب ويقوي الشرايين، كما يقول خبراء الصحة أن معظم ثمار الحمضيات مفيدة لصحة الشرايين لأنها مليئة بمضادات الأكسدة وفيتامين سي. 

5. القرفة 

القرفة تساعد في تقليل عوامل الخطر المتعلقة بتصلب الشرايين وأمراض القلب، فتناول ستة جرامات من القرفة يوميًا يمكن أن تخفض كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة ومستويات الدهون الثلاثية، حيث تعتبر من أفضل الأطعمة التي يمكن أن تفتح الشرايين. 

6. زيت الزيتون 

من الأطعمة الهامة الأخرى لتنظيف الشرايين هو زيت الزيتون، حيث وجد أنه يقلل من الكوليسترول السيئ بسبب المحتوى العالي من الدهون الأحادية وغير المشبعة المتعددة، فيمكن للدهون الصحية في زيت الزيتون أن تحمي صحة قلبك وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. 

7. عصير الرمان

 تم ربط عصير الرمان بتقليل مخاطر انسداد الشرايين، حيث يحتوي عصير الرمان على حمض البونيك الذي يساعد على فتح الشرايين بشكل طبيعي ويحارب تصلب الشرايين، فيحتوي على العناصر الغذائية المفيدة للقلب مثل السيلينيوم والمغنيسيوم أيضًا. 

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