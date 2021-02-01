3 أسباب.. دراسة تكشف الارتباط بين مرض السكري وتساقط الشعر

الارتباط بين مرض السكري وتساقط الشعر

حسب موقع " timesnownews"، ارتبط تساقط الشعر بالعديد من الحالات الصحية والأمراض، وفي بعض الأحيان، يتم استخدامه أيضًا كمؤشر أو علامة تحذير على تطور حيوي في الجسم، ويعاني الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري أيضًا من تساقط الشعر ، قد يكون هذا بسبب الأسباب التالية: timesnownews"،









الإجهاد: قد يؤدي اضطراب الصحة العقلية إلى الإجهاد، مرض السكري هو حالة تتطلب من الناس أن ينتبهوا لصحتهم، قد تكون هذه العملية مرهقة، وغالبًا ما يمر الأشخاص الذين يعانون من الإجهاد لفترات طويلة من خلال اختلالات هرمونية يمكن أن تسبب تساقط الشعر.





داء الثعلبة: في هذه الحالة يهاجم جهاز المناعة بصيلات الشعر، هذا يسبب تساقط الشعر وضعف نمو الشعر، الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري هم أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة.



