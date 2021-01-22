من بينها تساقط الشعر.. أعراض نقص فيتامين د بالجسم.. فيديو

كشف الدكتور هاني جبران استشاري التغذية العلاجية، عن أبرز أعراض نقص فيتامين د، في جسم الإنسان، قائلًا: "إنها تتمثل في الشعور الإرهاق العام، تساقط الشعر، وتقصير الأظافر، وبالتالي يجب إجراء التحليل الطبي المناسب للاطلاع على النتيجة التي بناءً عليها قد يحصل المريض على الحقن والأقراص أو كليهما، ولو كان الفيتامين قليلًا فإنه لن تتم زيادة نسبته في الجسم إلا تحت إشراف طبي حتى إذا حصل المريض على كل العناصر الغذائية التي تحتوي على فيتامين د بكثرة".





وأشار في تصريحات تليفزيونية على شاشة القناة الأولى، إلى أن أشعة الشمس هو مصدر فيتامين د، وبالتالي يجب أن يحرص الإنسان على التعرض لها بسبب أهميتها.





وحذر جبران من المبالغة في الحصول على فيتامين "د" بدعوى تقوية المناعة، دون إجراء التحاليل التي تعتبر أساس هذه العملية: "يجب الحصول على الفيتامين تحت إشراف طبي، إذ أن الطبيب هو المنوط بتحديد الجرعة المناسبة، لأنه قد يؤدي إلى ترسب الكالسيوم في الخلايا ما قد يترتب عليه حدوث مشكلات للكلى مثل تكون حصاوى".



