أسعار المحروقات في الأردن خلال نوفمبر 2026.. ارتفاع البنزين واستقرار السولار

أعلنت لجنة تسعير المحروقات في الأردن، رفع أسعار البنزين بنوعيه اعتبارًا من الأول من نوفمبر 2026، بزيادة بلغت 30 فلسًا للتر الواحد من بنزين أوكتان 90، و15 فلسًا لبنزين أوكتان 95، فيما قررت تثبيت أسعار السولار والجاز والغاز المنزلي دون تغيير خلال الشهر الجاري.

وجاءت التسعيرة الجديدة عقب مراجعة اللجنة أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية خلال أكتوبر الماضي، ومقارنتها بمستويات الأسعار المسجلة خلال الأشهر السابقة، في ضوء التطورات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.

وبموجب القرار، ارتفع سعر لتر بنزين أوكتان 90 إلى 1080 فلسًا، مقابل 1375 فلسًا للتر بنزين أوكتان 95، بينما استقر سعر لتر السولار عند 900 فلس، والكاز عند 550 فلسًا.

كما أبقت اللجنة على سعر أسطوانة الغاز المنزلي، بوزن 12.5 كيلوجرام، عند 7 دنانير أردنية، دون أي تعديل مقارنة بتسعيرة الشهر الماضي.

أسباب ارتفاع أسعار المحروقات في الأردن

وتأتي الزيادة الجديدة في أسعار البنزين وسط استمرار الضغوط على أسواق الطاقة العالمية، بفعل ارتفاع تكاليف المشتقات النفطية والتوترات الجيوسياسية التي تلقي بظلالها على حركة الإمدادات وأسعار الوقود.

وفي المقابل، تواصل الحكومة الأردنية تحمل جانب من فروقات الأسعار بين التكلفة الفعلية للمشتقات النفطية وأسعار بيعها محليًا، في إطار مساعيها للحد من تأثير التقلبات العالمية على المواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة.

وبحسب البيانات المعلنة، بلغ إجمالي الدعم وفروقات أسعار المحروقات التي تحملتها الحكومة الأردنية منذ بداية الأزمة وحتى نهاية أكتوبر 2026 نحو 290 مليون دينار أردني.

وتعكس التسعيرة الجديدة استمرار التباين في أسعار المشتقات النفطية محليًا، إذ اقتصرت الزيادات على نوعي البنزين، بينما حافظت الحكومة على أسعار السولار والجاز والغاز المنزلي، لتخفيف الأعباء المعيشية وتكاليف التشغيل على المواطنين والأنشطة الاقتصادية.