انفجارات تهز العاصمة الأوكرانية كييف وصافرات الإنذار تدوي في المدينة

أفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الاثنين، بأن دوي انفجارات هزت العاصمة الأوكرانية كييف، وسط إطلاق صافرات الإنذار في المدينة.

وقال عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، عبر قناته على "تليجرام"، إن انفجارا وقع في حي شيفتشينكيفسكي، وسط المدينة صباح اليوم، بينما ذكرت وسائل إعلام أوكرانية، أن 3 انفجارات هزت العاصمة كييف.

في سياق متصل، أعلنت الرئاسة الأوكرانية، أن روسيا استهدفت كييف بمسيرات انتحارية، مشددة على أهمية تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي لحمايتها من القصف الروسي.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأحد، أن القوات الروسية استهدفت منشآت طاقة أوكرانية ومراكز قيادة عسكرية باستخدام صواريخ عالية الدقة.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

وفي 25 مارس الماضي، أعلن الجيش الروسي أنه أكمل المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ وتمكن من تقليص الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية، لكن الجيش الأوكراني تمكن على مدار الشهر الماضي من تحقيق تقدم على المستوى الميداني وانتزع العديد من الأراضي التي كانت تخضع للقوات الروسية منذ فبراير الماضي