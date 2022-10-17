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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مدمنة وتحتاج شهرًا للعلاج.. محامي شيرين عبدالوهاب يؤكد كلام شقيقها

أزمة شيرين عبد الوهاب
أزمة شيرين عبد الوهاب

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بأزمة المطربة شيرين عبدالوهاب مع شقيقها؛ حيث تداول النشطاء أخبارًا عن ضرب شقيق شيرين لها، وإجبارها على دخول مستشفى للطب النفسي.

محامي شيرين يؤكد كلام شقيقها

خرج محمد عبد الوهاب شقيق المطربة شيرين عبدالوهاب مفجرا مفاجئة من خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو اديب؛ حيث قال إن شقيقته مدمنة مخدرات وأنها تتعاطي المخدرات مع طليقها حسام حبيب، وأنه أخذ عدة أشخاص من مستشفى الصحة النفسية إلى منزلها بالتجمع لإجبارها على العلاج.

وقال ياسر قنطوش محامي شيرين عبد الوهاب في مداخلة عبر برنامج الحكاية إن شيرين تعاني من الإدمان وأن المستشفى التي توجد بها متخصصة في الطب النفسي.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

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