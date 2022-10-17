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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

آليات التكيف مع التغيرات المناخية.. ندوة بمركز إعلام مطروح

التغيرات المناخية
التغيرات المناخية

عقد مركز إعلام مطروح صباح اليوم ندوة بعنوان آليات التكيف مع التغيرات المناخية.وذلك بالمدرسة الثانوية الفنية للتمريض.

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حيث تحدث طاهر عبد السلام السنينى مدير عام إدارة شئون البيئة بالمحافظة حول مفهوم التغير المناخى كمصطلح يعبر عن حدوث اختلال فى الظروف المناخية المعتادة.


وأشار السنينى إلى مفهوم الاحتباس الحراري كأحد النتائج الواضحة والملموسة لتغير المناخ حيث يقوم الغلاف الجوى بحبس جزء من طاقة الشمس  لتدفئة الأرض بسبب انبعاث العديد من الغازات منها ثانى اكسيد الكربون والميثان.


وأضاف أن من أمثلة التغير المناخى التحول فى أنماط الرياح وما تسببه من أضرار للطبيعة والإنسان كالعواصف المدمرة وكذا الاختلاف فى توقيتات وكميات مياه الأمطار .
كما تحدث السنينى عن أسباب التغيرات المناخية ومنها الطبيعية كالكوارث مثل الفيضانات والبراكين والزلازل واحتراق الغابات ومنها البشرية مثل الأنشطة التى يقوم بها الإنسان من حرق المخلفات الصلبة والزراعية وتلك الأنشطة سبب اساسى فى الانبعاثات الضارة .


وتطرق السنينى إلى أثر التغيرات المناخية على مصر، ومنها تأثر المناطق الساحلية بارتفاع مستوى سطح البحر بسبب ظاهرة ذوبان الجليد وتأثر الأنشطة الزراعية بسبب تذبذب كمية الأمطار المسببة لظاهرة السيول فضلا عن التأثير على الثروة الحيوانية والسياحة والأمن الغذائى.
وأشار السنيني  الى التأثير الإيجابى من تغير المناخ مثل تحسن خواص نمو بعض النباتات لتحسن عملية التمثيل الضوئى بفعل ثانى أكسيد الكربون مما أدى إلى زيادة محصول الذرة والقصب. 
واختتم الندوة  بذكر إجراءات التكيف مع المتغيرات المناخية ومنها رفع الوعى بقضية تغير المناخ وتوفير مصادر طاقة متجددة كالرياح والطاقة الشمسية بالإضافة الى التنسيق مع الجهات الدولية لإبرام الاتفاقيات الدولية بشأن تغير المناخ وتوفير التمويل اللازم من الدول للعمل على تفعيل اجراءات ووسائل التكيف مع المناخ خاصة فى الدول الصناعية الكبرى.

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