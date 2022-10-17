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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

سابقة كبرى للاتحاد الأوروبي.. ميزانية 7 سنوات أنفقت في 7 أشهر بسبب أوكرانيا

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

من المقرر أن يعطي الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر، اليوم الاثنين، لمهمة تدريب عسكرية في أوروبا لآلاف القوات الأوكرانية وتوفير حوالي نصف مليار يورو من كمساعدة إضافية لشراء أسلحة للدولة التي مزقتها الحرب.

وقال جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، للصحفيين في لوكسمبورج حيث كان يرأس اجتماعا لوزراء خارجية الكتلة المكونة من 27 دولة، إن "روسيا تخسر هذه الحرب أخلاقيا وسياسيا وحتى عسكريا.. لذلك علينا أن نواصل دعم أوكرانيا".

وقال بوريل إن الاتحاد الأوروبي سينشئ "بعثة تدريب قوية تنتشر خارج حدود أوكرانيا"، مشيرا إلى أن الهدف هو تدريب حوالي 15000 جندي أوكراني، بشكل رئيسي في بولندا وألمانيا.

وأوضح: "ستتراوح من التدريب العسكري القياسي إلى التعليمات المتخصصة، بناء على احتياجات أوكرانيا"، معربا عن أمله في أن تكون المهمة جاهزة للعمل بحلول منتصف نوفمبر القادم.

وتقوم العديد من دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو" بالفعل بتدريب القوات المسلحة الأوكرانية على أساس ثنائي.

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وردا على سؤال حول القيمة المضافة التي ستجلبها البعثة التي تتخذ من بروكسل مقرا لها، قال بوريل إنه "مقتنع بشدة بأنه بتجميع قدرات الجيوش الأوروبية يمكننا تقديم منتج أفضل بكثير".

وبدأ الناتو تدريب المدربين العسكريين في أوكرانيا بعد أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم في عام 2014.

ويعتقد التحالف العسكري أن تدريب المدربين هو الطريقة الأكثر فعالية لمساعدة القوات المسلحة الأوكرانية لأنها لا تتطلب القوات اللازمة للمعركة لمغادرة البلاد.

وفي اجتماعهم في لوكسمبورج، من المتوقع أيضا أن يوافق الوزراء على الدفعة السادسة من الأموال، بقيمة حوالي 500 مليون يورو (دولار)، من مرفق السلام الأوروبي، وهو صندوق يستخدم لتعويض الدول الأعضاء التي توفر الأسلحة والذخيرة والدعم العسكري غير الفتاك لأوكرانيا.

ومع إقرار تمويل جديد للمرفق الأوروبي من أجل السلام، سيصل المبلغ الإجمالي المقدم من الاتحاد الأوروبي للدعم الأمني ​​لأوكرانيا إلى ما يزيد قليلاً على 3 مليارات يورو  "تضاف إليها المساهمات الثنائية، وهي أكبر بكثير". 

وقال موظف أوروبي كبير إن "الميزانية لسبع سنوات أنفقت خلال سبعة أشهر".

وتبلغ مخصصات الصندوق 5,7 مليار يورو وسيتحتم على الأوروبيين إعادة تمويله. والجهات المساهمة الكبرى فيه هي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا.

وتأتي هذه القرارات بعد ثمانية أشهر تقريبا من شن روسيا غزوها لأوكرانيا.

ووفقا لتقارير إعلامية، أكد مسؤول أوروبي "إنها سابقة كبرى بالنسبة للاتحاد الأوروبي.. فلم نقم من قبل بمهمة بهذا الحجم".

ويصادق وزراء خارجية الدول الـ27 على القرارين الاثنين خلال اجتماع في لوكسمبورغ على أن تبدأ المهمة العمل فورا، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية.

والهدف الإجمالي بحسب مصدر أوروبي هو تقديم "تدريب أساسي" لـ12 ألف جندي أوكراني و"تدريبات متخصصة" لـ2800 جندي آخر.

وأعربت رئاسة أركان القوات المسلحة الأوكرانية عن حاجات متعددة تتراوح بين المدفعية ووحدات الهندسة والرادارات.

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