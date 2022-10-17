استعدادا للأمطار.. اجتماع عاجل بقنا لمراجعة جاهزية القطاعات الخدمية لمواجهة أخطار السيول

عقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، اجتماعا عاجلا لمراجعة جاهزية القطاعات الخدمية لمواجهة تقلبات الطقس السيئ المتوقعة خلال الفترة المقبلة.

وحضر الاجتماع اللواء محمد حلبى، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بقنا، والدكتور حازم عمر، نائب المحافظ ، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد محمد غنيم، المستشار العسكرى للمحافظة ، ومحمد حسن لطفى ممثل وزارة التنمية المحلية، وأحمد عبدالخالق مدير إدارة الأزمات بالمحافظة، و وكلاء الوزارة ورؤساء شركات المرافق.

وشهد الاجتماع، عرض عدد من المواقف الطارئة التي حدثت بفعل الأمطار والسيول التي تعرضت لها المحافظة في سنوات سابقة، واستمع " الداودى" و "حلبى" إلى وكلاء الوزارة ومديري الجهات المعنية بشرح الإجراءات العاجلة التي سيتم اتخاذها للتعامل مع الموقف.

وقال محافظ قنا، إن الأجهزة التنفيذية ستقوم بتجربة محاكاة عملية غدا الثلاثاء لمواجهة ظروف الطقس السيء لاختبار فعالية تلك الإجراءات.

وشدد الداودى، على مسئولي مديرية الموارد المائية والري برفع الحالة العامة للمصارف والترع والمجاري المائية وخفض مناسيب المياه بها لاستيعاب أي تصرفات مائية زائدة تحدث مع تقلبات الطقس.

كما وجه بضرورة متابعة تنبؤات الأرصاد بشأن الأحوال الجوية أولاً بأول ، وما يتبعها من أمطار غزيرة أو سيول للعمل على سرعة مواجهتها ورفع درجة الاستعدادات بكافة القطاعات للتعامل مع أي طارئ في الفترة القادمة.

وأكد محافظ قنا، على جاهزية مختلف القطاعات الخدمية والمعدات الخاصة بها ، لاسيما قطاعات الري والموارد المائية ، ومياه الشرب والصرف الصحي ، والعمل من خلال التنسيق المتبادل بين تلك القطاعات، واستعدادات كل قطاع بوضع الخطة الملائمة للمواجهة.

وأشار اللواء أشرف الداودى، إلى أن المحافظة نجحت فى التعامل مع العديد من الأزمات التي تعرضت لها بفعل تقلبات الأحوال الجوية، وذلك بفضل يقظة الأجهزة التنفيذية وقياداتها ، وبفضل التدريب الجيد لمسئولي الأجهزة التنفيذية، الذى يتم سنويا بالتنسيق مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري.

يذكر أن محافظة قنا تضم 12 مخر سيل بإجمالي أطوال 63 كيلو متر، بالإضافة إلى 6 بحيرات سيول، تستوعب 6.5 مليون متر مكعب من مياه السيول ، وجميعها جاهزة تماما لاستقبال أى سيول محتملة خلال فصل الشتاء المقبل.