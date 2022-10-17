عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استعدادا للأمطار.. اجتماع عاجل بقنا لمراجعة جاهزية القطاعات الخدمية لمواجهة أخطار السيول

اجتماع الأزمات
اجتماع الأزمات

عقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، اجتماعا عاجلا  لمراجعة جاهزية القطاعات الخدمية لمواجهة تقلبات الطقس السيئ المتوقعة خلال الفترة المقبلة.

وحضر الاجتماع اللواء محمد حلبى، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بقنا، والدكتور حازم عمر، نائب المحافظ ، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد محمد غنيم، المستشار العسكرى للمحافظة ، ومحمد حسن لطفى ممثل وزارة التنمية المحلية، وأحمد عبدالخالق مدير إدارة الأزمات بالمحافظة، و وكلاء الوزارة ورؤساء شركات المرافق.

التقديم إلكترونياً.. تعليم قوص بقنا تعلن بدء تلقى طلبات العمل بنظام الحصة لسد العجز

إنشاء أول مركز لأبحاث طب جراحة الفم والأسنان في قنا

 

وشهد الاجتماع، عرض عدد من المواقف الطارئة التي حدثت بفعل الأمطار والسيول التي تعرضت لها المحافظة في سنوات سابقة، واستمع " الداودى" و "حلبى" إلى وكلاء الوزارة ومديري الجهات المعنية بشرح الإجراءات العاجلة التي سيتم اتخاذها للتعامل مع الموقف.

وقال محافظ قنا، إن الأجهزة التنفيذية ستقوم بتجربة محاكاة عملية غدا الثلاثاء لمواجهة ظروف الطقس السيء لاختبار فعالية تلك الإجراءات.

وشدد الداودى، على مسئولي مديرية الموارد المائية والري برفع الحالة العامة للمصارف والترع والمجاري المائية وخفض مناسيب المياه بها لاستيعاب أي تصرفات مائية زائدة تحدث مع تقلبات الطقس.

كما وجه بضرورة متابعة تنبؤات الأرصاد بشأن الأحوال الجوية أولاً بأول ، وما يتبعها من أمطار غزيرة أو سيول للعمل على سرعة مواجهتها ورفع درجة الاستعدادات بكافة القطاعات للتعامل مع أي طارئ في الفترة القادمة.

وأكد محافظ قنا، على جاهزية مختلف القطاعات الخدمية والمعدات الخاصة بها ، لاسيما قطاعات الري والموارد المائية ، ومياه الشرب والصرف الصحي ، والعمل من خلال التنسيق المتبادل بين تلك القطاعات، واستعدادات كل قطاع بوضع الخطة الملائمة للمواجهة.

وأشار اللواء أشرف الداودى، إلى أن المحافظة نجحت فى التعامل مع العديد من الأزمات التي تعرضت لها بفعل تقلبات الأحوال الجوية، وذلك بفضل يقظة الأجهزة التنفيذية وقياداتها ، وبفضل التدريب الجيد لمسئولي الأجهزة التنفيذية، الذى يتم سنويا بالتنسيق مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري.

يذكر أن محافظة قنا تضم 12 مخر سيل بإجمالي أطوال 63 كيلو متر، بالإضافة إلى 6 بحيرات سيول، تستوعب 6.5 مليون متر مكعب من مياه السيول ، وجميعها جاهزة تماما لاستقبال أى سيول محتملة خلال فصل الشتاء المقبل.

قنا الازمات السيول الطقس السيئ مواجهه السيول اخبار قنا مخرات السيول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد إعدام الكتاكيت.. مفاجأة صادمة بخصوص أسعار الدواجن والبيض الآن

بعد تصرّف ابنه أمام مستشفى شيرين .. فيديو مفاجئ من والد حسام حبيب

راجل زي الألماظ .. رقم صادم لـ مَهر شيرين من حسام حبيب

الحق اشتري| هبوط قوي في أسعار الذهب وهذا سعر عيار 21 الآن

كولر رافض حضورهم التدريب | شوبير يعلن اقتراب رحيل ثنائي الأهلي

بلطجة وعلاقات نسائية.. سامر المدني يعيش واقع أغانيه الشعبية.. ما القصة؟

التموين تحدد سعر رغيف الفينو و10 آلاف جنيه غرامة المخالفين

كان فاضله سنتين ويبقى طبيب.. محمد سقط من الطابق السادس في الكلية

موضوعات متعلقة

تعرف على أسماء المجتازبن للاختبارات التحريرية فى مسابقة شركة مياه قنا

احترف صناعة الكليم منذ 70 عاماً.. عم عباس يسعى لنقل خبراته للحفاظ على التراث

ترشيحاتنا

رئيس البرلمان لـ نواب دمياط : لازم تعزموا القطر زي الشراقوة

الرئيس يوجه بتبسيط إجراءات الاستثمارات الصناعية والتواصل المستمر مع ذوي الخبرة

جماعة إجرامية.. ننشر أبرز اتهامات لـ7 أطباء في نقل وزراعة الأعضاء البشرية بكرداسة

قطع المياه 10 ساعات في مناطق بالهرم وفيصل

خالد الغندور: الأهلي قدم المباراة الأقوي أفريقيا وعبد القادر أفضل من سافيو

أثرياء أمريكا في حضرة أبو الهول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استغنت عن حاجتين | ظهور مميز لـ زوجة حمدي الميرغني .. شاهد

نائل المصري يحتفل بعيد زواجه الأول من ابنة بيل جيتس.. فيديو وصور

يحتاج متابعة فقط… جمال شعبان يكشف عن مرض منتشر.. اعرف الأعراض

بعد تألقها في عيد ميلادها.. فستان مي عمر يثير الجدل|سعر غير متوقع

فيديو

تفاصيل أسعار الذهب والدولار .. تغطية خاصة

سجلتها صوت وصورة.. إلهام شاهين تكشف عن مصير وصيتها بعد رفض أسرتها

بتوجيهات رئاسية.. وفد طبي مصري في غزة لإجراء عمليات كبرى بمستشفيات القطاع |شاهد

مدمنة وتحتاج شهرًا للعلاج.. محامي شيرين عبدالوهاب يؤكد كلام شقيقها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

اﻟﻤﺰﻳﺪ