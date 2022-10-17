طريقة عمل زبدة الفول السوداني في البيت ... أحلى من الجاهز

زبدة الفول السوداني من الأطعمة التي يفضل الكثير من الأشخاص تناولها و تقديمها للأطفال، وذلك لأنها غنية بالعناصر الغذائية و الفيتامينات التي يحتاجها جسم الأنسان.

قدمت الشيف دعاء السمنودي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل زبدة الفول السوداني في المنزل.

مقادير زبدة الفول السوداني



٢كوب فول سوداني

٢ملعقة كبيرة زيت جوز هند

٢ملعقة كبيرة عسل أبيض

رشة ملح

زبدة الفول السوداني



طريقة تحضير زبدة الفول السوداني



نحمص الفول السوداني ونضعه وهو ساخن في الكبة ونطحنه قليلاً ثم نضيف رشة الملح وزيت جوز الهند والعسل الأبيض ونخلط جيداً "لابد من فصل الكبة من وقت لآخر حتى تستريح" ونستمر في الخلط حتى تتكون زبدة الفول السوداني.