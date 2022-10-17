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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد رمضان عقب تكريمه كأفضل فنان بموريكس دور: ثقة في الله دايما

محمد رمضان
محمد رمضان

نشر الفنان محمد رمضان صورًا من تكريمه بجائزة أفضل فنان عربي من الموريكس دور، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وعلق محمد رمضان علي الصور كاتبًا: “شكرًا لجمهوري الحبيب، شكرًا الموريكس دور لجائزة أفضل فنان عربي، ثقة في الله دايماً”.

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وحصل محمد رمضان على جائزة أفضل فنان عربي من الموريكس دور، وعبر عن سعادته بتكريمه في لبنان قائلا إنه كان صغيرا حينما انطلق المهرجان الشهير ولم يكن يحلم بأن يكون ممثلا. 

وغنى محمد رمضان أغنيته الشهيرة “نامبر وان” وفي كلمته قال: أهدي الجائزة لأعدائي. 

وانطلقت فعاليّات حفل "موريكس دور" في دورته الـ 21، بعنوان "انهض يا لبنان"، حيث توافد عدد من النجوم على السجادة الحمراء لالتقاط الصور التذكارية.

حضر الحفل عدد من نجوم الفن، منهم محمد رمضان، والفنانة التونسية لطيفة والطفل محمد أسامة صاحب  أغنية "الغزالة رايقة".

يذكر أن حفل "الموريكس دور" حقق نجاحًا كبيرًا خلال السنوات الماضية ومنذ انطلاقته الأولى قبل 22 عامًا، وهو مهرجان شامل بسبب الجوائز المختلفة التي لا تعتمد فقط على التكريم في المجالات الفنية المختلفة التي من بينها الغناء والتمثيل والإخراج، حيث إن هناك جوائز تعتمد على آراء النقاد بالإضافة إلى تصويت الجماهير.

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