إزالة سقف مُخالف على مساحة 200 متر مربع في سوهاج

وجه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بإزالة جميع أشكال التعديات من بناء مخالف، والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، بالتعاون مع مديرية أمن سوهاج، بإزالة سقف مخالف بالطابق التاسع على مساحة 200 متر مربع، بنطاق مجلس قروي تونس.

كان محافظ سوهاج أصدر توجيهات مشددة لرؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، لرصد أية تعديات أو مخالفات مباني وإزالتها فورا، مؤكدا على ضرورة المتابعة المستمرة، وإحكام الرقابة في هذا الملف.

سوهاج تستقبل وفدًا من كوريا الجنوبية لزيارة مركزي التدريب المهني بسوهاج وحي الكوثر

استقبلت محافظة سوهاج، وفدا كوريا من هيئة كويكا الكورية الجنوبية والمعنية بقضايا التنمية في مصر، لزيارة مركزي التكوين المهني بـ "مدينة سوهاج، وحي الكوثر"، وضم الوفد كل من بارك وان كيو نائب مدير مكتب الكويكا في مصر، والسيدة جانج داجين، مدير البرامج بمكتب كويكا بمصر، حيث رافقهم خلال الزيارة رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج.

ووجه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بتقديم كافة أوجه الدعم والتعاون للوفد الكوري؛ لتحقيق النتائج المرجوة من الزيارة، وتعزيز أوجه التعاون المثمر والفعال، مُرحبًا بأعضاء الوفد الكوري على أرض سوهاج.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أن الزيارة شملت مركز التدريب المهني بمدينة سوهاج، وكذلك مركز التدريب المهني بحي الكوثر، وذلك في إطار سعي وزارة التضامن الاجتماعي لتنشيط العمل بمراكز التكوين المهني.