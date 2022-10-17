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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النيابة العامة بسوهاج تأمر بحبس مستريح الوظائف الحكومية 4 أيام

صدى البلد

أمرت النيابة العامة بمركز شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج، بحبس حاصل على الثانوية العامة، في بداية الثلاثينات من العُمر، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاستيلائه على 200 ألف جنيهًا من شخصين، بزعم مقدرته على تدبير فرص عمل لهم ولذويهم ببعض الجهات الحكومية من خلال علاقاته بمسئولي تلك الجهات.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز طهطا، يفيد بورود محضرًا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد يتضمن بلاغ المدعو (محمود. د. ع. م- 43 سنة- معلم- وشخص آخر- يقيمان دائرة المركز).

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يفيد بتضررهما من المدعو (عمرو. م. س. ع- 34 سنة- حاصل على الثانوية العامة- ويقيم دائرة المركز)؛ لاستيلائه على مبلغ 200 ألف جنيه، بزعم مقدرته على تدبير فرص عمل لهم ولذويهم ببعض الجهات الحكومية من خلال علاقاته بمسئولي تلك الجهات إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبلغ.

وعقب استصدار  إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبلغ المالي.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتى أمرت بما تقدم.

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