سلطنة عمان تدافع عن قرار أوبك+ بخفض إنتاج النفط

أكدت سلطنة عمان، الإثنين، أنها تتابع الأصداء الدولية الناجمة عن قرار أوبك+، المتعلق بتخفيض جزئي لإنتاج النفط من قبل الدول الأعضاء في المجموعة.

وقالت وزارة الخارجية العمانية في بيان إن سلطنة عمان "تؤكد دعمها لهذا القرار المبني على اعتبارات اقتصادية وعلى معطيات العرض والطلب وبهدف تحقيق الاستقرار المرجو للسوق العالمي".

يأتي ذلك بعد إعلان "أوبك+"، الأسبوع الماضي، خفض إنتاج النفط الخام، بمقدار مليوني برميل يوميا.

وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، حذرت من أن خفض إنتاج النفط، سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي.

في حين أكد الأمين العام لمنظمة "أوبك" هيثم الغيص أن هدف أوبك والمنتجين من خارجها هو الحفاظ على استقرار السوق.

وأضاف في تصريحات صحفية: "نحن لا نتحكم في الأسعار.. والمنظمة لا تستهدف سعرا معينا ولكن تستهدف التوازن بين العرض والطلب".

وأشار إلى أن استقرار أسواق النفط العالمية مهم للمستقبل ونحن لا ننظر فقط إلى اليوم.

وشدد على أن قرار أوبك الأخير ليس من دولة ضد دولة، وليس من دولتين أو 3 ضد مجموعة دول أخرى.

من جهته، أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أن المملكة العربية السعودية تعمل جاهدة على دعم استقرار وتوازن أسواق النفط العالمية.

وأضاف: "تعمل بلادنا جاهدة ضمن استراتيجيتها للطاقة، على دعم استقرار وتوازن أسواق النفط العالمية، بوصف البترول عنصراً مهماً في دعم نمو الاقتصاد العالمي".

وتابع الملك سلمان: "يتجلى ذلك في دورها المحوري في تأسيس واستمرار اتفاق مجموعة (أوبك+) نتيجة مبادراتها لتسريع استقرار الأسواق واستدامة إمداداتها.. وكذلك حرص المملكة على تنمية واستثمار جميع موارد الطاقة التي تتمتع بها"